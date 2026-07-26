Nicolás Otamendi explotó tras la caída de River ante Barracas

River Plate tuvo un debut para el olvido en el torneo al caer 1-0 frente a Barracas Central, en un partido atravesado por la polémica arbitral y los reclamos del conjunto de Núñez por dos jugadas dentro del área rival.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet no consiguió imponer su juego y se encontró con un Barracas ordenado, que aprovechó una de sus oportunidades para quedarse con la victoria.

Más allá del resultado, la principal controversia llegó por dos presuntas infracciones dentro del área del Guapo. En ambas acciones, los jugadores de River reclamaron penal, pero ni el árbitro principal ni el VAR consideraron que hubiera motivos para sancionar la pena máxima, lo que generó un fuerte malestar en el plantel.

La bronca de Nicolás Otamendi

Tras el encuentro, Nicolás Otamendi fue uno de los más críticos con el desempeño de la terna arbitral. El defensor, visiblemente enojado, cuestionó las decisiones tomadas durante el partido y aseguró que al menos una de las jugadas debió terminar en penal.

"Fueron dos penales, por lo menos uno me tendrías que haber cobrado", lanzó el campeón del mundo en la zona mixta, antes de retirarse al vestuario.

El experimentado zaguero reconoció que el equipo tiene aspectos por mejorar, aunque remarcó que las decisiones arbitrales terminaron influyendo en el desarrollo del encuentro.

Las jugadas que desataron la polémica

La primera acción cuestionada ocurrió en los minutos iniciales, cuando un presunto agarrón dentro del área despertó el inmediato reclamo del banco de River.

Más tarde, sobre el cierre del primer tiempo, un supuesto empujón sobre el juvenil Lautaro Pereyra volvió a generar protestas de los futbolistas y del cuerpo técnico, que en esta oportunidad fue encabezado por sus colaboradores, ya que Eduardo Coudet no estuvo en el banco debido a una sanción.

Las dos acciones se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los hinchas millonarios cuestionaron tanto la actuación del árbitro como la intervención del VAR, al considerar que River fue perjudicado por las decisiones arbitrales.