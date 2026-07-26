Un vehículo embistió a una multitud durante la fiesta del Día del Orgullo LGBT en Berlín

Un vehículo atropelló este sábado por la noche a varias personas durante los festejos del Día del Orgullo LGBT en Berlín, dejando como saldo al menos una persona fallecida y 17 heridos, algunos de ellos de gravedad, según informó la Policía alemana.

El portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath, confirmó que una de las víctimas murió pese a los intentos de reanimación. Además, señaló que varias personas permanecen en estado grave y su vida está en riesgo.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 hora local (20:00 GMT), cuando un automóvil ingresó al Tiergarten, uno de los principales parques de la capital alemana, desde la zona de Lennéstrasse y embistió a varias personas que participaban del evento.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron un operativo para localizar al responsable y determinar si actuó solo o con la participación de otros sospechosos. La Policía confirmó además que encontró el vehículo presuntamente utilizado en el incidente abandonado.

Cancelaron los festejos y pidieron evacuar la zona

Luego del atropello, los organizadores decidieron suspender las celebraciones del Orgullo y solicitaron a los asistentes que abandonaran el lugar de manera ordenada.

A través de sus redes sociales, pidieron a los participantes que no atravesaran el parque por las zonas boscosas y utilizaran únicamente las calles habilitadas. “Váyanse a casa, por favor”, fue el mensaje difundido.

Durante la jornada, cientos de miles de personas habían participado del desfile del Orgullo en Berlín, cuyo cierre estaba previsto en la calle del 17 de Junio, una de las principales avenidas de la ciudad que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

La reacción de las autoridades alemanas

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el episodio como un ataque contra los valores de la ciudad.

“La libertad de la ciudad ha sido atacada de la manera más horrenda”, expresó en una publicación en la red social X.

Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz aseguró que se castigará “el acto atroz” y manifestó su preocupación por las víctimas.

Antecedentes de ataques en espacios públicos de Alemania

El hecho se produjo en un país que en los últimos años registró distintos episodios violentos en espacios públicos.

En 2025, un ataque con arma blanca en las cercanías del Monumento al Holocausto de Berlín dejó varias personas heridas. Además, en diciembre de 2024, un hombre identificado como Taleb Jawad al-Abdulmohsen fue condenado a cadena perpetua por conducir un vehículo contra un mercado navideño en Magdeburgo, provocando seis muertos y más de 300 heridos.

El antecedente más grave ocurrió en diciembre de 2016, cuando un camión embistió un mercado navideño en Berlín y dejó 12 personas fallecidas.