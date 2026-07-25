Santa Fe crea un equipo especializado de psicólogos para intervenir en escuelas ante situaciones críticas

El Ministerio de Educación de Santa Fe anunció la creación de un Equipo de Acompañamiento a Contextos Excepcionales, una iniciativa destinada a brindar asistencia en instituciones educativas que atraviesen hechos de alta complejidad emocional o institucional.

La medida fue presentada por la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, quien explicó que el nuevo dispositivo forma parte de una política integral orientada a fortalecer la convivencia escolar y el abordaje de la salud mental dentro de las escuelas.

Según detalló la funcionaria, desde el inicio de la actual gestión se reorganizaron distintas áreas vinculadas al bienestar educativo, reuniendo equipos de convivencia, Educación Sexual Integral, bienestar docente y asistentes escolares para ofrecer una respuesta coordinada frente a las problemáticas que afectan a las comunidades educativas.

Gallo Ambrosis sostuvo que muchas de las situaciones de violencia que se manifiestan en las escuelas tienen su origen fuera del ámbito educativo y terminan impactando en la vida cotidiana de estudiantes, docentes y directivos. En ese sentido, remarcó que las instituciones cumplen un rol fundamental de contención y acompañamiento.

La implementación del nuevo equipo tomó mayor impulso luego del grave episodio ocurrido en una escuela de San Cristóbal, un hecho que, según explicó la funcionaria, evidenció la necesidad de contar con un dispositivo específico para responder ante situaciones de gran impacto emocional.

El grupo estará conformado inicialmente por diez psicólogos y psicólogas de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Su trabajo tendrá un doble objetivo: capacitar a supervisores, directivos, docentes y equipos socioeducativos en el abordaje institucional de la salud mental, e intervenir directamente cuando una escuela atraviese un acontecimiento excepcional que afecte a toda su comunidad.

Las intervenciones estarán enfocadas en el acompañamiento colectivo y no únicamente en casos individuales. De acuerdo con lo previsto, los profesionales podrán permanecer durante varias semanas o incluso meses en una institución si la situación lo requiere, trabajando junto a estudiantes, familias y personal educativo para ayudar a afrontar las consecuencias emocionales del hecho.

Además, el Ministerio prevé incorporar profesionales de las localidades donde ocurran estos episodios cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y adaptada a la realidad de cada comunidad.

Las autoridades destacaron que los integrantes del equipo no solo poseen formación en psicología, sino también experiencia dentro del sistema educativo, un aspecto considerado clave para comprender la dinámica escolar y brindar un acompañamiento adecuado.

Desde la cartera educativa señalaron que la iniciativa busca dotar a las escuelas de más herramientas para enfrentar los desafíos actuales relacionados con la convivencia y la salud mental, una temática que adquirió mayor relevancia en los últimos años y que hoy ocupa un lugar central dentro de las políticas educativas de la provincia.