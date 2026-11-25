El Índice de Confianza en el Gobierno subió 4,1% en noviembre y llegó a 2,04 puntos.

El indicador acumuló dos meses consecutivos de mejora, pero cayó 17,5% en la comparación interanual.

El promedio de confianza durante la presidencia de Milei descendió a 2,32 puntos, su registro más bajo desde el inicio de la gestión.

Los cinco componentes del índice mostraron aumentos mensuales, aunque la evaluación general del Gobierno continúa siendo la dimensión peor calificada.

La confianza entre los hombres aumentó, mientras que entre las mujeres registró una caída y amplió la brecha de género.

Las provincias mantienen los niveles más altos de confianza, mientras que el Gran Buenos Aires continúa siendo el territorio con el registro más bajo.

La confianza de la ciudadanía en la gestión de Javier Milei registró una nueva mejora en noviembre y completó dos meses consecutivos de recuperación. Sin embargo, el avance todavía no alcanza para revertir el retroceso acumulado durante el último año ni para recuperar los niveles más elevados que mostró el indicador desde el comienzo de la presidencia libertaria.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) alcanzó los 2,04 puntos sobre una escala de 0 a 5, lo que representa un incremento mensual del 4,1%. En octubre había registrado una suba más moderada, del 0,9%, luego de varios meses en los que el indicador se mantuvo relativamente estable, con oscilaciones alrededor de los dos puntos.

La medición corresponde al mes 35 de la gestión de Milei y permite establecer comparaciones con las administraciones anteriores en una etapa equivalente de sus respectivos mandatos. En ese análisis, el actual Gobierno presenta un nivel de confianza 15,2% superior al que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia y 71,1% por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández.

No obstante, la comparación interanual muestra una situación menos favorable: el índice cayó 17,5% respecto de noviembre del año pasado. Además, el promedio acumulado durante la presidencia libertaria descendió a 2,32 puntos, su nivel más bajo desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

En el mismo tramo de sus respectivos gobiernos, Macri había alcanzado un promedio de 2,43 puntos, mientras que Fernández registraba 1,83. De esta manera, Milei conserva una posición intermedia entre ambas experiencias, aunque ya no mantiene los valores más elevados que había conseguido durante los primeros períodos de su administración.

La comparación con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también refleja esa diferencia. En el mes 35 de sus mandatos, el primero había obtenido 2,54 puntos, un 19,8% más que el actual Presidente. La ex mandataria, por su parte, había alcanzado 2,42 puntos, un 16% por encima del registro de Milei. En noviembre de 2010, el indicador de Cristina Fernández había experimentado un fuerte crecimiento, coincidente con el impacto político y social provocado por la muerte de Néstor Kirchner.

El comportamiento de noviembre mostró, de todos modos, una mejora generalizada en los cinco componentes que integran el índice. La mayor suba correspondió a la preocupación por el interés general, que avanzó 6,4% y llegó a 1,60 puntos. La capacidad para resolver problemas creció 5,6%, hasta los 2,40 puntos, mientras que la eficiencia aumentó 4,5% y se ubicó en 2,08.

La honestidad alcanzó los 2,41 puntos, con una mejora del 1,4%, y la evaluación general del Gobierno avanzó 3,6%, hasta los 1,69 puntos. Esta última dimensión continúa siendo la peor calificada por los encuestados y permanece por debajo de los dos puntos.

El relevamiento también expone diferencias importantes según el género, la edad y el lugar de residencia. Entre los hombres, la confianza llegó a 2,35 puntos, con un crecimiento mensual del 8,7%. Entre las mujeres, en cambio, cayó 2% y quedó en 1,70 puntos. La distancia entre ambos segmentos se amplió hasta los 0,65 puntos.

Por edades, los jóvenes de entre 18 y 29 años registraron 2,23 puntos, aunque experimentaron una caída del 6,2%. El grupo de mayores de 50 años alcanzó 2,20 puntos, con un fuerte incremento del 21,7%. En tanto, las personas de entre 30 y 49 años mostraron el nivel más bajo entre los segmentos etarios, con 1,82 puntos y una reducción del 7,2%.

La distribución territorial también evidencia diferencias. En las provincias, el índice llegó a 2,27 puntos, con una suba del 6,3%, y consolidó una distancia creciente respecto del conurbano bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzó 1,95 puntos, mientras que en el Gran Buenos Aires descendió a 1,59, con una caída mensual del 1,4%.

El resultado de noviembre combina, así, una recuperación mensual extendida a todas las dimensiones del indicador con señales de desgaste en la comparación anual y en el promedio de la gestión. El desafío para el Gobierno será transformar estas mejoras puntuales en una recuperación sostenida de la confianza, especialmente en los sectores y regiones donde el respaldo aparece más debilitado.