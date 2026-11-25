“Tranquilos. En el Monumental Presidente Perón, como siempre”. Con ese mensaje, Instituto de Córdoba confirmó a través de sus redes sociales que volverá a jugar en su estadio de Alta Córdoba para recibir a River Plate. El anuncio estuvo acompañado por un video de sus hinchas y puso fin a las especulaciones que habían surgido sobre un posible cambio de escenario.

La incertidumbre se había generado luego de que el club trasladara su localía al estadio Mario Alberto Kempes por los recitales de María Becerra, que dejaron el campo de juego del Monumental Juan Domingo Perón en condiciones que despertaron preocupación. Sin embargo, finalmente la Gloria regresará a su casa para disputar uno de los partidos más importantes del campeonato.

Instituto vuelve a Alta Córdoba: su fortaleza como local en el Clausura 2026

El conjunto cordobés consiguió su clasificación a los cuartos de final después de superar a Huracán en un encuentro que tuvo un desarrollo exigente, aunque logró encaminarlo gracias a una buena primera mitad.

Para ese compromiso, Instituto tuvo que abandonar temporalmente su estadio y hacer de local en el Kempes. Durante los últimos días, incluso, se evaluó la posibilidad de mantener ese escenario para el cruce ante River, debido a las dudas sobre el estado del césped. Finalmente, la institución despejó las incógnitas con su publicación en redes sociales.

Los números respaldan la decisión de regresar a Alta Córdoba: Instituto no perdió ninguno de los ocho partidos que disputó como local en el Torneo Clausura 2026. En ese recorrido consiguió seis victorias y dos empates, frente a Boca y Newell's.

El equipo dirigido por Diego Flores terminó como el mejor de la Zona A y ahora buscará aprovechar nuevamente el apoyo de su público para avanzar a las semifinales. Si consigue eliminar a River, además, tendrá la posibilidad de volver a jugar en condición de local en la siguiente instancia.

A la espera de la confirmación oficial, el encuentro de cuartos de final entre Instituto y River está programado para el próximo sábado 28 de noviembre, a las 22, en el Monumental Presidente Perón.

Los antecedentes favorables de River en Alta Córdoba

Aunque Instituto cuenta con una de las localías más fuertes del fútbol argentino, River llega con antecedentes recientes que alimentan sus expectativas de conseguir un buen resultado en Córdoba.

El Millonario logró su primera victoria en el Monumental Juan Domingo Perón en abril de 2024, cuando se impuso por 3-1 con un triplete de Facundo Colidio. Unos meses después, en noviembre de ese mismo año, volvió a quedarse con los tres puntos en Alta Córdoba tras ganar 3-2, con goles de Pablo Solari, Paulo Díaz y nuevamente Colidio.

El último enfrentamiento entre ambos en condición de localía de Instituto se disputó en julio de 2025, aunque en aquella oportunidad el escenario fue el estadio Mario Alberto Kempes. Allí, el equipo de Núñez consiguió una contundente victoria por 4-0.

De esta manera, el próximo sábado se enfrentarán dos equipos con argumentos para ilusionarse: Instituto intentará hacer valer su fortaleza como local, mientras que River buscará prolongar su buena racha en sus últimas visitas al conjunto cordobés.