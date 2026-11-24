Jesús Owono, arquero del FC Andorra, retomó los entrenamientos de manera individual después de recibir una sanción de 12 partidos por la acción en la que murió el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel. El regreso a las prácticas se produjo la semana pasada, aunque el club todavía no informó cuándo volverá a trabajar junto al resto del plantel.

La noticia se conoció después de la primera aparición pública del guardameta, el viernes pasado, durante el encuentro que el equipo del Principado disputó frente al Leganés. Desde entonces, Owono comenzó a entrenarse por separado, mientras continúa la incertidumbre sobre su reincorporación formal al grupo.

El choque que terminó en tragedia

El episodio ocurrió el 2 de noviembre, durante los minutos finales del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. En una acción de juego, el delantero madrileño Jesús de Miguel recibió un fuerte impacto en el pecho con la rodilla de Owono, que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

A pesar de la asistencia recibida, el futbolista del Tenerife falleció al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante el encuentro.

Tras analizar la jugada, las autoridades disciplinarias determinaron una sanción de 12 partidos para el arquero del Andorra por su intervención en el choque.

La situación de Owono en el FC Andorra

El regreso del arquero a los entrenamientos se produce en un contexto delicado para el club, que todavía no comunicó oficialmente cuándo volverá a incorporarlo a las actividades habituales del plantel.

El FC Andorra, que tiene a Gerard Piqué como principal accionista, mantiene al futbolista separado del grupo. Por el momento, el arquero internacional de Guinea Ecuatorial continúa trabajando de manera individual y no hay precisiones sobre la fecha de su regreso a la competencia.

De esta manera, Owono volvió a la actividad deportiva después de varias semanas marcadas por las consecuencias de un episodio trágico que conmocionó al fútbol español.