El debut de Mauricio Pochettino como entrenador del Manchester United terminó de la peor manera. El equipo de Old Trafford sufrió una contundente derrota por 4-0 ante el Liverpool, en un resultado que profundizó su complicado presente futbolístico y lo mantiene en la zona de descenso de la Premier League.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto visitante, que sufrió un golpe determinante cuando apenas se habían disputado ocho minutos. En ese momento, Leny Yoro fue expulsado y dejó al Manchester United con diez jugadores, una situación que condicionó el planteo de Pochettino durante el resto del partido.

Con la ventaja numérica, el Liverpool tomó rápidamente el control y no tardó en reflejar su superioridad en el marcador. Dominik Szoboszlai abrió el resultado, mientras que poco después Florian Wirtz amplió la diferencia con una destacada acción individual dentro del área.

Los dirigidos por el conjunto de Anfield tuvieron otras oportunidades para aumentar la goleada antes del descanso, pero la falta de precisión en los últimos metros les impidió convertir nuevamente. De esta manera, ambos equipos se fueron al entretiempo con el 2-0 parcial.

En la segunda mitad, el Manchester United no consiguió cambiar la imagen ni encontrar respuestas para frenar los ataques de su rival. Liverpool mantuvo el dominio y terminó de sentenciar el encuentro en el tramo final.

A los 66 minutos, Rio Ngumoha marcó el tercer tanto y prácticamente liquidó la historia. Finalmente, a los 82, Victor Muñoz convirtió el 4-0 definitivo para completar una goleada contundente y desatar el festejo de los hinchas locales.

Presencia argentina

El partido también tuvo participación de dos futbolistas de la Selección Argentina, aunque con realidades muy diferentes. Alexis Mac Allister fue titular en el mediocampo del Liverpool y tuvo una actuación sólida durante los 72 minutos que permaneció en cancha, antes de ser reemplazado con el resultado prácticamente definido.

Por su parte, Lisandro Martínez disputó los 90 minutos en la defensa del Manchester United y sufrió los constantes ataques del conjunto local en una jornada muy complicada para el equipo de Pochettino.

De esta manera, el estreno del entrenador santafesino quedó marcado por una goleada en contra y un panorama preocupante para el Manchester United, que deberá recuperarse rápidamente para salir de la zona baja de la Premier League.