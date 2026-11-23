En la previa del encuentro frente a Francia por la Nations Championship, Los Pumas protagonizaron un emotivo homenaje a Federico Martín Aramburú, el exjugador argentino que fue asesinado en París en marzo de 2022. El reconocimiento se realizó en el Stade de France y tuvo como uno de sus momentos más conmovedores la participación de Santiago, uno de los hijos del exrugbier.

El niño, de apenas 7 años, ingresó al campo de juego con la camiseta de la Selección argentina y acompañado por los capitanes de ambos equipos: Julián Montoya y Antoine Dupont.

Una vez en el césped, Santiago se ubicó junto al plantel argentino durante la interpretación de los himnos nacionales. A su lado, otro pequeño lució una camiseta albiceleste con el nombre «Fede» en la espalda, en recuerdo del exintegrante de Los Pumas.

Las imágenes del homenaje fueron compartidas por la cuenta oficial del seleccionado argentino en las redes sociales. «Fede, siempre con nosotros», fue el mensaje que acompañó la publicación.

Uno de los momentos que más emocionó a los presentes fue ver a Santiago cantar el himno argentino junto a los jugadores, mientras la camiseta de su padre permanecía como parte del reconocimiento.

Del homenaje también participaron María, la viuda de Aramburú, y sus otras dos hijas, Justina y Trinidad. Además, estuvo presente Shaun Hegarty, amigo, excompañero de equipo y socio del exrugbier en distintos emprendimientos que ambos desarrollaron en Francia después de finalizar sus carreras deportivas.

El vínculo de Federico Aramburú con el rugby francés

El tributo tuvo un significado especial por la relación que el exjugador había construido con Francia a lo largo de su vida. Después de retirarse del rugby profesional en 2012, Aramburú se instaló en Biarritz junto a su familia, donde comenzó una nueva etapa alejada de la actividad deportiva de alto rendimiento.

El argentino fue asesinado en París en marzo de 2022, en un hecho que conmocionó al mundo del rugby. A más de cuatro años de su muerte, el reconocimiento de Los Pumas en el Stade de France permitió mantener vivo su recuerdo en un escenario cargado de significado para su historia personal y deportiva.