Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto mal desempeño de sus funciones.

La diputada cuestionó el programa financiero del Gobierno y responsabilizó al funcionario por sus consecuencias económicas.

También reclamó explicaciones por las operaciones vinculadas con las reservas de oro del Banco Central.

El riesgo país llegó a 1.038 puntos y el dólar superó los 1.500 pesos, en un contexto de críticas opositoras.

Romina del Plá cuestionó las intervenciones cambiarias y las contradicciones que atribuyó al programa económico.

Pagano también denunció una presunta maniobra con bonos en pesos que, según su hipótesis, habría facilitado la salida de grandes fondos de inversión.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al que responsabilizó por el rumbo del programa económico y sus consecuencias sobre la situación del país. La legisladora, integrante del bloque Coherencia, fundamentó su iniciativa en lo que calificó como un fracaso del modelo financiero y volvió a cuestionar al funcionario por las operaciones vinculadas con las reservas de oro del Banco Central.

La presentación fue difundida por la propia Pagano a través de su cuenta en la red social X, donde publicó imágenes del documento dirigido contra el titular del Palacio de Hacienda. En su mensaje, sostuvo que las consecuencias económicas de la política oficial justificaban avanzar con el procedimiento institucional por presunto mal desempeño de las funciones.

La diputada acompañó el anuncio con fuertes cuestionamientos personales y económicos hacia Caputo. Le reclamó que devuelva el oro y pidió que se detenga lo que definió como una utilización especulativa de los recursos públicos. Sus declaraciones reavivaron la controversia sobre las reservas del Banco Central, luego de que se registrara una pérdida superior a los mil millones de dólares en el valor de ese componente de los activos.

El planteo de Pagano se produjo en un contexto de creciente tensión alrededor de la política económica del Gobierno de Javier Milei. Durante los últimos días, el mercado financiero mostró señales de inestabilidad, con el riesgo país ubicado en 1.038 puntos y el dólar por encima de los 1.500 pesos al cierre de la semana anterior. Esos movimientos alimentaron cuestionamientos de distintos sectores políticos hacia la conducción económica.

Uno de los principales ejes de las críticas apunta a las expectativas que había planteado el ministro meses atrás, cuando anticipó que comenzarían los que definió como los “18 mejores meses de la economía argentina”. La evolución de las variables financieras y las dificultades que persisten en distintos sectores económicos fueron utilizadas por legisladores opositores para poner en duda aquellas proyecciones.

Entre las voces que cuestionaron el programa se expresó la diputada de izquierda Romina del Plá. La legisladora sostuvo que el esquema económico enfrenta contradicciones propias y afirmó que el Gobierno debió intervenir mediante ventas de dólares para contener la presión cambiaria. También cuestionó la utilización de instrumentos financieros y el papel que, según su interpretación, cumplen las operaciones especulativas dentro de la estrategia oficial.

Las críticas de Pagano, sin embargo, no comenzaron con el pedido de juicio político. La diputada ya había apuntado contra Caputo por una operación con bonos en pesos que consideró irregular y que, de acuerdo con su interpretación, habría beneficiado a grandes fondos inversores que buscaban salir de sus posiciones.

En aquella oportunidad, puso el foco en las negociaciones realizadas el miércoles 4 de noviembre. Según los datos que difundió, durante esa jornada se operaron más de tres billones de pesos en bonos de largo plazo, un volumen que triplicó el habitual para ese tipo de instrumentos.

A partir de ese movimiento, Pagano planteó la hipótesis de que el Gobierno habría intervenido en el mercado para comprar títulos y facilitar una salida a precios convenientes para fondos de gran tamaño. La legisladora cuestionó que se utilizaran recursos públicos para sostener operaciones que, desde su perspectiva, podrían favorecer a determinados inversores en detrimento del interés general.

La nueva presentación contra el ministro amplía así el frente de cuestionamientos que enfrenta la conducción económica. A las objeciones por la evolución del dólar y el riesgo país se suman las controversias sobre las reservas de oro y las operaciones con títulos públicos. En ese escenario, Pagano busca trasladar sus denuncias al ámbito institucional mediante el mecanismo del juicio político.

El pedido deberá transitar los procedimientos correspondientes para determinar si reúne las condiciones necesarias para avanzar. Mientras tanto, las críticas opositoras colocan nuevamente bajo discusión la estrategia financiera del Gobierno, la administración de los activos del Banco Central y el alcance de las intervenciones oficiales en el mercado de deuda.

La iniciativa de la diputada incorpora un nuevo capítulo al debate sobre la responsabilidad política del equipo económico. Caputo queda en el centro de los cuestionamientos por decisiones que la oposición vincula con la volatilidad financiera y el manejo de los recursos públicos, mientras el oficialismo enfrenta el desafío de sostener la confianza de los mercados y defender los resultados de su programa.