La UIA impulsa un pacto fiscal federal de seis años para reducir los impuestos sobre la producción industrial.

La caída de la recaudación provincial limita las posibilidades de aplicar rebajas significativas de Ingresos Brutos en 2027.

Santa Fe mantiene beneficios tributarios por unos $80.000 millones y no prevé profundizar las reducciones el próximo año.

Córdoba ofrece exenciones impositivas de hasta quince años para empresas incorporadas a su régimen de promoción industrial.

El proyecto industrial contempla reducir Ganancias, aliviar contribuciones patronales y avanzar hacia la eliminación del impuesto al cheque.

Luis Caputo propuso eliminar Sellos con una compensación nacional del 50%, pero todavía no existe un acuerdo con las provincias.

La posibilidad de reducir la presión impositiva sobre la producción comenzará a ocupar un lugar central en la agenda económica de 2027. La industria reclama cambios para recuperar competitividad frente a los productos importados, mientras que los gobiernos provinciales enfrentan dificultades para sostener sus ingresos y muestran escaso margen para resignar recursos. En ese escenario, la propuesta de un pacto fiscal federal impulsada por la Unión Industrial Argentina (UIA) abre una negociación que involucra tanto a la Nación como a las provincias y los municipios.

La iniciativa fue presentada el 3 de noviembre durante la 32ª Conferencia Industrial y plantea una reducción progresiva de los impuestos que recaen sobre la actividad manufacturera. El objetivo principal es avanzar hacia la eliminación de Ingresos Brutos para la industria, modificar los mecanismos de retenciones y percepciones y reducir las tasas municipales que encarecen los costos de producción.

Para avanzar, la entidad fabril decidió canalizar sus gestiones a través de las uniones industriales provinciales, con la intención de acercar posiciones con los gobernadores antes de que se aprueben las leyes impositivas que comenzarán a regir en 2027. La estrategia también incluye gestiones ante el Gobierno nacional, al que ya le presentaron los principales lineamientos de la propuesta.

Sin embargo, las necesidades fiscales de las provincias aparecen como el principal condicionamiento. Durante 2026, las administraciones provinciales debieron afrontar una reducción de las transferencias nacionales y una caída de sus propios recursos. En algunas jurisdicciones, la recaudación de Ingresos Brutos retrocedió entre 4% y 5% en términos reales, una situación que dificulta la posibilidad de instrumentar rebajas importantes.

En ese contexto, las expectativas para el próximo año son moderadas. Una alternativa que podría aparecer en las leyes impositivas es la actualización de los límites de facturación que determinan las alícuotas, permitiendo que algunas empresas pasen a categorías inferiores y paguen menos. No obstante, se trataría de un beneficio acotado y sin modificaciones sustanciales de las tasas generales.

Las respuestas provinciales muestran diferencias. Catamarca cuenta con una norma vinculada con la reducción tributaria cuya implementación todavía está pendiente, mientras que Neuquén, San Juan y Santa Fe anunciaron compromisos para incorporar beneficios.

En Santa Fe, la administración de Maximiliano Pullaro sostiene que viene desarrollando una política de alivio fiscal desde hace tres años. Las exenciones adicionales representan aproximadamente $80.000 millones que la provincia deja de recaudar. Entre los mecanismos vigentes se encuentran la posibilidad de descontar hasta el 30% de los pagos de electricidad de Ingresos Brutos y deducir los salarios correspondientes a nuevas incorporaciones de trabajadores. El gobierno provincial vinculó estas medidas con la creación de 9.000 empleos industriales. Sin embargo, anticipó que no tiene previsto profundizar las reducciones durante 2027.

Córdoba, por su parte, estableció un régimen de promoción que contempla exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario durante diez años para las empresas comprendidas, con posibilidad de extender el beneficio a quince años en parques industriales y determinadas zonas. Unas 4.000 compañías, sobre un universo de 6.000 industriales, están incorporadas al sistema.

El debate también alcanza a la estructura misma de los tributos. Los especialistas advierten que Ingresos Brutos genera un efecto acumulativo porque se aplica en distintas etapas de la producción y comercialización. Por eso, una reducción parcial de las alícuotas podría resultar insuficiente para resolver los problemas de competitividad. Entre las alternativas planteadas aparece su reemplazo por un impuesto al valor agregado o un gravamen concentrado en las ventas finales.

El pacto de la UIA propone un programa de seis años, con prioridad para las pequeñas y medianas empresas expuestas a la competencia internacional, las actividades intensivas en empleo y los sectores más comprometidos. También contempla computar el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA, reducir Ganancias para sociedades del 35% al 25%, incorporar gradualmente el impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y establecer mecanismos de estabilidad fiscal para las inversiones.

La urgencia industrial está respaldada por los indicadores sectoriales. Según los datos difundidos por la UIA, el empleo manufacturero acumuló 22 meses consecutivos de caída. Además, los sectores textil y metalmecánico concentraron más de la mitad de los puestos de trabajo perdidos desde agosto de 2023. La entidad también señaló el fuerte desacople entre los precios mayoristas de los productos manufacturados y la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

A esa discusión se sumó la propuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, para eliminar el impuesto de Sellos. El funcionario planteó que la Nación compense el 50% de los recursos que las provincias resignen, mientras que las jurisdicciones absorban la mitad restante. El tributo representa una recaudación anual de entre $4 billones y $5 billones, equivalente a entre 0,4% y 0,5% del PBI.

El mecanismo fue presentado ante la Comisión Federal de Impuestos, en San Juan, pero todavía necesita la aceptación de los gobiernos provinciales. La propuesta alcanza a las jurisdicciones adheridas al RIGI y al REOR.

Así, el alivio tributario que reclama el sector productivo enfrenta una dificultad central: la necesidad de mejorar la competitividad sin profundizar el desequilibrio de las cuentas provinciales. La discusión de 2027 pondrá a prueba la capacidad de coordinación entre la Nación y los gobernadores para avanzar más allá de los anuncios y transformar las iniciativas en cambios concretos.