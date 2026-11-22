El consumo masivo registró en octubre su primera suba interanual de 2026, con un avance del 0,9%.

Entre enero y octubre, las cantidades comercializadas acumularon una caída del 2,3%.

Los mayoristas tuvieron el peor desempeño, con una contracción interanual del 6,4%.

El comercio electrónico creció 33,2% en octubre y acumula una expansión del 35%.

Alimentos e impulsivos lideraron las subas, mientras limpieza, perecederos y desayuno y merienda registraron los mayores retrocesos acumulados.

Las ventas minoristas online crecieron, pero los comercios físicos continúan mostrando dificultades para recuperar el consumo.

La actividad comercial registró en octubre una primera señal de recuperación después de nueve meses consecutivos de resultados negativos, aunque la mejora todavía resulta insuficiente para revertir el retroceso acumulado durante 2026. El repunte estuvo acompañado por un comportamiento desigual entre los distintos canales de venta y una marcada expansión del comercio electrónico, mientras los supermercados, mayoristas y comercios tradicionales continúan mostrando dificultades para recuperar los niveles de consumo del año pasado.

Las cantidades vendidas en los principales canales de comercialización aumentaron 0,9% interanual durante octubre, de acuerdo con el relevamiento de seis formatos comerciales. Se trata de la primera variación positiva del año frente al mismo mes de 2025, luego de una sucesión de registros negativos entre enero y septiembre. En la comparación con septiembre, el incremento alcanzó el 6,2%, aunque ese resultado debe contemplar que octubre tuvo un día más, circunstancia que favoreció el volumen de operaciones.

El dato interanual ofrece una referencia más precisa sobre el comportamiento del mercado, dado que compara períodos de igual duración. Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza para compensar las pérdidas anteriores: entre enero y octubre, el consumo masivo acumuló una caída del 2,3% respecto del mismo período de 2025.

El desempeño por canales revela diferencias importantes. Los supermercados de cadena registraron una contracción interanual del 0,3%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 0,4%. Ambos formatos mostraron una recuperación significativa frente a septiembre, con aumentos del 9,5% y 8,9%, respectivamente. Pese a esa mejora mensual, mantienen retrocesos acumulados del 3,5% y 2,9%.

Los mayoristas atravesaron el escenario más desfavorable, con una caída interanual del 6,4%, la más pronunciada entre los canales relevados. Aunque sus ventas aumentaron 8,9% respecto del mes anterior, el acumulado anual continúa mostrando una disminución del 3,5%.

En contraste, las farmacias y el comercio electrónico consiguieron resultados positivos tanto en octubre como en el acumulado de los primeros diez meses. Las primeras crecieron 3,2% interanual y acumularon una expansión del 1,2%. Las operaciones digitales volvieron a destacarse con un incremento del 33,2% durante octubre y un avance del 35% en el año. Los kioscos y comercios tradicionales también mejoraron 1,6% frente a octubre de 2025, aunque todavía registran una contracción acumulada del 2%.

La evolución de las categorías de productos también muestra un mercado heterogéneo. Alimentos encabezó las subas interanuales con un incremento del 8%, seguido por los artículos impulsivos, que avanzaron 7%. Sin embargo, en el acumulado anual, la primera categoría apenas creció 0,8%, mientras que la segunda continúa 2,1% por debajo del año pasado. En las grandes cadenas de supermercados, los impulsivos tuvieron un desempeño especialmente favorable, con una expansión del 22,8%, y los alimentos aumentaron 6,8%.

Las bebidas presentaron diferencias según su composición y el canal de comercialización. En el conjunto del mercado, las variedades sin alcohol retrocedieron 3,9%, mientras que las alcohólicas crecieron 1,3%. Las caídas fueron considerablemente mayores en supermercados y mayoristas. En estos últimos, las bebidas alcohólicas disminuyeron 26,6% y las no alcohólicas 30,6%. Los kioscos, en cambio, registraron un crecimiento del 7,1% en bebidas con alcohol.

Las mayores dificultades se concentraron en productos de limpieza, perecederos y artículos para desayuno y merienda. Las tres categorías retrocedieron en octubre y también presentan las contracciones acumuladas más importantes del año: 6,1%, 5,9% y 5,1%, respectivamente.

La relación entre facturación y precios aporta otra dimensión del escenario. En octubre, las ventas medidas en valores aumentaron 28% interanual, por encima del incremento del 26,7% en los precios promedio, una diferencia compatible con la recuperación de las cantidades comercializadas. En el acumulado anual ocurre lo contrario: la facturación creció 19%, mientras que los precios avanzaron 22,1%, en línea con la contracción del volumen vendido.

Los indicadores del comercio minorista pyme muestran, además, que la recuperación no alcanza por igual a los establecimientos físicos. Durante octubre, las ventas reales de alimentos y bebidas en los canales tradicionales disminuyeron 3,5%, mientras que el comercio minorista pyme registró una baja general del 1,6% interanual y del 2% en el acumulado anual. Las operaciones online de esos mismos comercios, en cambio, crecieron 17,7%.

El balance de octubre deja así una señal de alivio, pero todavía no permite hablar de una recuperación consolidada. El crecimiento del comercio electrónico y la mejora puntual de algunas categorías contrastan con las dificultades de los canales tradicionales, en un mercado que continúa condicionado por la pérdida de volumen acumulada durante el año.