A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Wanda Nara contó cuáles son los hábitos que incorporó a su rutina para bajar de peso y mejorar su estado físico. La conductora explicó que combina actividad física, cambios en la alimentación y distintos tratamientos corporales.

"Muchos me preguntan qué estoy haciendo, porque me ven algunos cambios en el cuerpo, y la verdad que estoy caminando mucho, sobre todo cuando llego a casa. Camino entre 12 y 14 kilómetros. Es un montón", contó.

La empresaria también señaló que la alimentación fue uno de los aspectos que más modificó. "La alimentación... me cuido mucho más. Acá en el camarín tengo una dieta que sigo todos los días. Antes me costaba", reconoció.

En ese sentido, explicó que por el momento dejó de consumir determinados alimentos: "Tengo prohibidos los dulces, al menos por un período. Los fines de semana quizás me hago algún permitido", detalló.

Otro de los cambios que incorporó a su rutina tiene que ver con los tratamientos corporales. "Todos los días, sí o sí, cuando llego a casa después de caminar me hago masajes drenantes. Esas son las cosas que cambié", explicó.

Además, comentó que pasa muchas horas de pie y que por eso busca dedicarle tiempo al descanso y al cuidado de sus piernas. "Estoy mucho tiempo parada, entonces cuando llego a casa sí o sí me obligo a caminar bastante y a hacerme botas que me ayudan a la compresión y masajes. Es importante mantenerse activo y hacer cosas diferentes", agregó.

Wanda también hizo hincapié en la importancia de organizar sus comidas y evitar pasar muchas horas sin alimentarse. "Mi alimentación la cambié bastante porque comía a cualquier hora. No desayunaba, ahora sí empecé a desayunar", reconoció.

En esa línea, contó que incorporó opciones saludables para consumir durante el día: "Acomodé todas mis comidas y tengo como unos snacks que son saludables para cualquier momento del día que me agarra un ataque de esos que me quiero comer todo".

Por último, la exmujer de Mauro Icardi aseguró que esta vez está más comprometida con el cuidado de su cuerpo y, especialmente, con su salud.

"Esta vez estoy un poco más aplicada en el cuidado del cuerpo y sobre todo de mi salud. Cambié las papas fritas por los arándanos y otros hábitos que hacen que me vea un poquito mejor... ¡Ah, y tomo mucha agua!", expresó.

Incluso reveló que busca hacer más entretenido el hábito de hidratarse: cambia los envases y utiliza distintos termos para motivarse a tomar agua durante el día. Finalmente, cerró con un mensaje para sus seguidores: "Espero que también se estén cuidando".