El cáncer de páncreas es uno de los tumores más difíciles de detectar en sus primeras etapas. Esto se debe, en parte, a que el órgano está ubicado en una zona profunda del abdomen y a que la enfermedad puede desarrollarse durante un tiempo sin provocar síntomas específicos.

Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, una jornada que busca generar conciencia sobre esta enfermedad, difundir sus posibles señales de alerta y promover la detección temprana.

El páncreas cumple funciones esenciales para el organismo: interviene en el proceso digestivo y participa en la regulación de los niveles de glucosa en sangre mediante la producción de hormonas como la insulina.

¿Por qué es difícil detectar el cáncer de páncreas en etapas tempranas?

Durante las primeras fases, el cáncer de páncreas puede no generar síntomas o manifestarse a través de molestias que suelen confundirse con trastornos digestivos frecuentes.

Esta falta de señales específicas hace que muchas personas busquen atención médica cuando los síntomas ya son persistentes o aparecen manifestaciones más evidentes.

Entre los principales signos que pueden estar asociados con la enfermedad se encuentran:

Dolor en la parte superior del abdomen , que puede extenderse hacia la espalda.

Pérdida de peso involuntaria , sin una causa aparente.

Disminución del apetito.

Cansancio o debilidad.

Náuseas y molestias digestivas.

Cambios en las deposiciones.

Ictericia , que provoca una coloración amarillenta en la piel y los ojos.

Orina de color más oscuro.

Picazón en la piel.

La aparición de alguno de estos síntomas no significa necesariamente que exista un cáncer de páncreas. Sin embargo, si las molestias persisten, se repiten o aparecen varias al mismo tiempo, es importante realizar una consulta médica para determinar su origen.

Ictericia y pérdida de peso: dos señales que no deben pasarse por alto

La ictericia es una de las manifestaciones que pueden alertar sobre un problema en el páncreas. Puede aparecer cuando un tumor obstruye los conductos biliares e impide el paso normal de la bilis.

Además de la coloración amarillenta de la piel y los ojos, puede provocar otros cambios, como orina oscura, heces más claras y picazón generalizada.

Otra señal que requiere atención es la pérdida de peso involuntaria, especialmente cuando se presenta junto con falta de apetito, debilidad o dificultades digestivas.

También puede aparecer dolor abdominal o en la espalda que, en lugar de desaparecer, se mantiene durante un período prolongado.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de páncreas?

El cáncer de páncreas puede afectar a personas que no presentan factores de riesgo identificables. No obstante, existen determinadas condiciones que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar la enfermedad.

Entre ellas se encuentran:

Tabaquismo .

Edad avanzada.

Obesidad.

Pancreatitis crónica.

Antecedentes familiares de cáncer de páncreas.

Determinadas alteraciones genéticas hereditarias.

Diabetes.

En algunos casos, la aparición de diabetes de reciente diagnóstico en una persona adulta, especialmente si está acompañada de pérdida de peso sin explicación, puede justificar una evaluación médica más exhaustiva.

Esto no significa que la diabetes implique necesariamente la presencia de un tumor ni que todas las personas con esta enfermedad tengan un mayor riesgo inmediato de desarrollar cáncer de páncreas.

El desafío es lograr un diagnóstico temprano

Actualmente, no existe un programa de detección temprana recomendado para toda la población, como ocurre con otros tipos de cáncer. Esto se relaciona, entre otros factores, con la dificultad para identificar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas.

En cambio, las personas con alto riesgo hereditario o antecedentes familiares significativos pueden requerir controles específicos y seguimiento por parte de equipos médicos especializados.

Cuando existe sospecha de la enfermedad, el diagnóstico puede incluir estudios por imágenes y otras pruebas para examinar el páncreas, identificar posibles lesiones y determinar sus características.

El tratamiento se define de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el cáncer, la ubicación del tumor y el estado general del paciente. Según cada caso, puede incluir cirugía, quimioterapia, radioterapia y otras alternativas terapéuticas.

El principal desafío sigue siendo detectar la enfermedad lo antes posible, ya que el diagnóstico en etapas iniciales puede ampliar las posibilidades de tratamiento.