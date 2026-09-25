Sífilis: cuáles son sus síntomas, cómo se transmite y por qué aumentan los casos

La sífilis continúa siendo un problema de salud pública pese a que existen herramientas eficaces para prevenirla, detectarla y tratarla. El acceso a los test rápidos y la disponibilidad de un tratamiento efectivo permiten actuar de manera temprana, pero los registros muestran que las infecciones siguen creciendo.

En Argentina, durante 2025 se notificaron 46.799 casos de sífilis, con una tasa de 117,2 cada 100.000 habitantes. El 76% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 39 años, mientras que las tasas más elevadas se registraron entre los adultos jóvenes.

La médica ginecóloga María Daniela Faranna explicó que una parte del incremento puede estar relacionada con una mayor capacidad de diagnóstico. “Hoy en día testeamos más. Los tests rápidos permiten detectar infecciones que antes podían quedar sin diagnóstico”, señaló. Sin embargo, aclaró que el aumento de los casos es una tendencia que se observa desde hace varios años.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud estimó que alrededor de 8 millones de personas de entre 15 y 49 años adquirieron sífilis durante 2022.

Cómo reconocer una infección que puede pasar desapercibida

Uno de los principales desafíos de la sífilis es que puede no generar síntomas evidentes. En su primera etapa puede aparecer una lesión conocida como chancro, que generalmente no provoca dolor y puede localizarse en los genitales, la zona anal o la boca.

La lesión puede desaparecer por sí sola, pero eso no significa que la infección haya desaparecido. Por este motivo, una persona puede sentirse bien y continuar teniendo sífilis sin saberlo.

La transmisión puede producirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales.

Por eso, ante una situación de riesgo o la aparición de una lesión o síntoma compatible, el testeo permite determinar si existe una infección y acceder al tratamiento correspondiente.

El preservativo sigue siendo una herramienta clave

El uso correcto y constante del preservativo reduce el riesgo de adquirir sífilis, VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, la especialista señaló que existe una diferencia entre conocer la importancia de utilizarlo y efectivamente incorporarlo en las relaciones sexuales.

Entre los motivos que pueden llevar a prescindir del preservativo aparecen la percepción de un menor riesgo, la búsqueda de mayor placer, el consumo de sustancias o la sensación de que la infección “no puede pasarme a mí”.

También puede existir una dificultad para negociar su utilización dentro de la pareja. En esos casos, tener información sobre prevención no necesariamente significa contar con las condiciones para poder aplicar esa decisión.

La prevención tampoco debería abandonarse después de la menopausia. Cuando desaparece la posibilidad de un embarazo, algunas personas dejan de utilizar preservativo, pero el riesgo de contraer una ITS continúa existiendo.

Test rápidos: una herramienta para detectar la infección

El acceso al diagnóstico es otro de los puntos centrales. En la Ciudad de Buenos Aires, según explicó Faranna desde su experiencia en el sistema público, existen hospitales y centros de salud que ofrecen testeo gratuito y confidencial para VIH y sífilis.

Entre ellos se encuentran el Hospital Santojanni y el Hospital Muñiz. En este último, además, se puede acceder al testeo por demanda espontánea, sin necesidad de solicitar un turno.

El test rápido de sífilis requiere apenas unas gotas de sangre y permite obtener el resultado en pocos minutos. Esta modalidad facilita que el diagnóstico pueda realizarse durante la consulta y que, cuando corresponde, el tratamiento pueda comenzar rápidamente.

La especialista planteó que el desafío no pasa solamente por ampliar la disponibilidad de las pruebas, sino también por conseguir que más personas decidan utilizarlas.

Haber tenido sífilis no genera inmunidad

Otro aspecto importante es que haber tenido sífilis anteriormente no protege frente a una nueva infección. Por eso, después de un diagnóstico también resulta necesario evaluar a las parejas sexuales y realizar el tratamiento cuando corresponda.

De lo contrario, puede mantenerse la cadena de transmisión y producirse una reinfección.

La situación adquiere una importancia particular durante el embarazo. La sífilis puede transmitirse de la persona gestante al bebé y provocar consecuencias graves, por lo que el diagnóstico y el tratamiento oportunos son fundamentales.

En este contexto, los especialistas destacan la importancia de la denominada doble protección: utilizar métodos anticonceptivos eficaces para prevenir un embarazo y, al mismo tiempo, preservativo para reducir el riesgo de ITS.

Una infección que se puede prevenir, diagnosticar y curar

El aumento de los casos plantea un desafío que va más allá de la disponibilidad de herramientas médicas. La sífilis puede prevenirse, diagnosticarse mediante pruebas rápidas y tratarse eficazmente, pero esas herramientas deben utilizarse.

Por eso, el objetivo es que el preservativo y el testeo formen parte del cuidado habitual de la salud sexual, sin que estén asociados únicamente al miedo o a la culpa.

La detección temprana permite acceder al tratamiento y también adoptar medidas para evitar nuevas transmisiones. En ese sentido, la prevención y el diagnóstico continúan siendo fundamentales frente al crecimiento sostenido de esta infección.