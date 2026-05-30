Los hábitos que ayudan a fortalecer el cuidado de la salud mamaria

El cáncer de mama continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres argentinas. Cada año se detectan más de 22.000 nuevos casos y cerca de 7.000 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad, según datos del Instituto Nacional del Cáncer.

Sin embargo, los especialistas destacan que más del 90% de los casos pueden curarse cuando son detectados en etapas tempranas, lo que refuerza la importancia de los controles periódicos y el acceso a información confiable.

En este contexto, la mamografía sigue siendo una de las herramientas más eficaces para la detección precoz, aunque los expertos remarcan que el cuidado de la salud mamaria va mucho más allá de los estudios médicos. También implica incorporar hábitos saludables, reconocer señales de alerta y acceder a controles oportunos.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se dieron a conocer nuevos resultados del Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama en Argentina 2025, una herramienta que evalúa el nivel de conocimiento, prevención y cuidado mamario entre mujeres mayores de 18 años.

Los resultados revelan que todavía existen desafíos importantes en materia de información y prevención. El informe muestra que solo 4 de cada 10 mujeres cuentan con información suficiente para cuidar adecuadamente su salud mamaria.

A pesar de ello, existe una fuerte predisposición a incorporar cambios saludables. Según el relevamiento, el 57% de las mujeres afirma tener una alta disposición a modificar hábitos para reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama, mientras que otro 26% asegura estar algo dispuesta a hacerlo.

En conjunto, esto significa que más de 8 de cada 10 mujeres tienen una actitud favorable hacia la prevención, aunque esa intención todavía no siempre se traduce en acciones concretas.

De hecho, uno de los datos más llamativos del estudio indica que, al consultar espontáneamente sobre hábitos que ayudan a disminuir el riesgo de la enfermedad, el 42% de las encuestadas no pudo mencionar ninguno.

Los resultados refuerzan la necesidad de ampliar las campañas de concientización y sostener durante todo el año una conversación activa sobre salud mamaria, promoviendo una mirada integral que combine detección temprana, acceso a información confiable y hábitos saludables.

“El índice nos muestra que todavía tenemos una oportunidad muy concreta: seguir fortaleciendo la información y ampliar la forma en que hablamos del cuidado de la salud mamaria. Los controles médicos y la mamografía son fundamentales para la detección temprana, pero también necesitamos que más mujeres puedan reconocer qué hábitos y prácticas cotidianas forman parte del cuidado de su salud en general”, afirmó Florencia Mezzadra, gerente de la Fundación Instituto Natura y Avon.

La especialista agregó que promover información clara, accesible y sostenida en el tiempo es una herramienta fundamental para que cada vez más mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y acceder a una detección temprana que puede resultar decisiva.