El alimento milenario de Japón que recién ahora conquista a Occidente

Mucho antes de que existieran los conceptos modernos de nutrición y alimentación saludable, algunas culturas ya utilizaban alimentos que hoy la ciencia reconoce por sus importantes beneficios. Uno de ellos es el miso, una preparación tradicional japonesa que en los últimos años comenzó a ganar popularidad en Occidente gracias a sus propiedades nutricionales.

El miso es una pasta elaborada a partir de soja fermentada, sal marina y, según la variedad, arroz o cebada. Su proceso de fermentación se realiza mediante el hongo Aspergillus oryzae, conocido como Koji, y puede extenderse durante meses o incluso años.

Aunque actualmente es un símbolo de la gastronomía japonesa, sus orígenes se remontan a antiguas preparaciones fermentadas desarrolladas en China. Con el paso del tiempo, la técnica llegó a Japón y evolucionó hasta convertirse en un alimento esencial de su cocina tradicional.

Actualmente existen numerosas variedades de miso, diferenciadas por el tipo de cereal utilizado, el tiempo de fermentación, el color y la región de producción. Lo que comenzó como una técnica de conservación terminó convirtiéndose en uno de los alimentos fermentados más estudiados por la comunidad científica.

¿Por qué el miso es considerado un alimento tan valioso?

Según especialistas en nutrición, el proceso de fermentación transforma profundamente la composición del alimento, facilitando la absorción de muchos de sus nutrientes.

Entre sus principales aportes se destacan:

Proteínas parcialmente descompuestas en aminoácidos de fácil absorción.

Vitaminas del complejo B.

Vitamina K2, asociada a la salud cardiovascular y ósea.

Minerales como hierro, zinc, manganeso y cobre.

Isoflavonas con acción antioxidante.

Compuestos bioactivos generados durante la fermentación.

Además, la fermentación reduce los fitatos presentes naturalmente en la soja, mejorando la disponibilidad de minerales para el organismo.

1. Puede favorecer la salud digestiva

Uno de los beneficios más conocidos del miso está relacionado con el intestino. Cuando se consume sin pasteurizar, aporta microorganismos beneficiosos que colaboran con el equilibrio de la microbiota intestinal.

Además, contiene enzimas naturales que ayudan a la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos, favoreciendo una mejor tolerancia digestiva y reduciendo molestias como la hinchazón abdominal.

2. Podría contribuir al cuidado cardiovascular

Aunque se trata de un alimento relativamente rico en sodio, diversos estudios sugieren que el miso no tendría el mismo efecto sobre la presión arterial que la sal común.

Investigaciones realizadas en Japón observaron que algunos de sus compuestos bioactivos actuarían como inhibidores naturales de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), un mecanismo relacionado con la regulación de la presión arterial.

Por este motivo, algunos especialistas consideran que el miso forma parte de una matriz alimentaria compleja cuyos efectos van más allá de su contenido de sodio.

3. Posee una importante actividad antioxidante

El miso también concentra sustancias con capacidad antioxidante que ayudan a combatir el daño provocado por los radicales libres.

Entre ellas se destacan las isoflavonas y las melanoidinas, compuestos generados durante el proceso de fermentación que han sido objeto de múltiples investigaciones vinculadas a la salud celular.

Algunos estudios observacionales realizados en población japonesa encontraron asociaciones entre el consumo frecuente de miso y una reducción del riesgo de determinadas enfermedades, aunque los expertos aclaran que estos trabajos no permiten establecer una relación causal directa.

Recomendaciones para su consumo

Los especialistas sugieren consumirlo con moderación. Una porción habitual equivale aproximadamente a una cucharadita de entre 10 y 15 gramos.

También recomiendan:

Elegir variedades no pasteurizadas para conservar sus microorganismos vivos.

Revisar el etiquetado en personas con enfermedad celíaca, ya que algunas variedades contienen trigo o cebada.

Evitar su consumo en casos de alergia a la soja.

Considerar su contenido de sodio dentro del plan alimentario general.

Un detalle importante es que las temperaturas muy elevadas pueden destruir parte de las bacterias beneficiosas presentes en el miso. Por eso, se aconseja agregarlo a sopas y caldos cuando ya no estén hirviendo.

Cómo incorporarlo a la alimentación

Aunque la sopa de miso es la preparación más conocida, este ingrediente puede utilizarse en una gran variedad de recetas.

Es frecuente encontrarlo en:

Aderezos para ensaladas.

Salsas y dips.

Marinadas para carnes, pescados o tofu.

Guisos y salteados.

Preparaciones vegetarianas.

Algunas recetas de repostería.

Su sabor intenso y característico aporta el denominado umami, considerado el quinto sabor básico, lo que permite enriquecer distintas preparaciones sin necesidad de recurrir exclusivamente a la sal.

Gracias a su combinación de nutrientes, microorganismos beneficiosos y compuestos bioactivos, el miso se consolidó como uno de los alimentos tradicionales japoneses que más interés despierta actualmente entre nutricionistas e investigadores de todo el mundo.