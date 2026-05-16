Claves para cuidar y fortalecer la salud sexual

La salud sexual no se limita únicamente a prevenir enfermedades de transmisión sexual, sino que también involucra el bienestar físico, emocional, mental y social de las personas. Especialistas remarcan que una sexualidad saludable impacta directamente en la calidad de vida, las relaciones personales y el bienestar general.

“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad”, explica Sonia Anglès Alcedo, especialista del Hospital Clínic Barcelona. Según detalla, este concepto implica la posibilidad de vivir experiencias sexuales seguras, placenteras y libres de violencia o presiones.

Los expertos señalan además que una sexualidad saludable también requiere respeto por el propio deseo y el de los demás, junto con una comunicación clara sobre límites, preferencias y emociones.

Los consejos clave para cuidar la salud sexual

Especialistas del Hospital Clínic Barcelona compartieron una serie de recomendaciones para favorecer una vida sexual más saludable y satisfactoria.

1. Trabajar el amor propio

Los profesionales destacan que tener una buena relación con uno mismo y con el propio cuerpo es fundamental. Conocerse, aceptarse y valorarse ayuda a vivir la sexualidad con mayor libertad, seguridad y confianza.

2. Mantener una buena comunicación

Hablar abiertamente con la pareja sobre gustos, límites y necesidades emocionales favorece vínculos más sanos y relaciones sexuales más satisfactorias.

3. Buscar espacios de intimidad

El estrés, la rutina y las preocupaciones pueden afectar el deseo sexual. Por eso, recomiendan generar momentos de conexión y relajación. Técnicas como la respiración consciente, la relajación muscular o el mindfulness pueden ayudar.

4. Practicar sexo seguro

El uso de métodos anticonceptivos y de protección es clave para prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no planificados. Además, contribuye a vivir la experiencia con mayor tranquilidad.

5. Romper tabúes

Los especialistas remarcan la importancia de hablar sin prejuicios sobre sexualidad y consultar con profesionales ante cualquier duda o dificultad. También recuerdan que los cambios o problemas sexuales pueden aparecer a cualquier edad.

6. Realizar controles médicos

En mujeres, se recomienda mantener controles ginecológicos periódicos, especialmente luego del inicio de las relaciones sexuales. En hombres, la consulta con el urólogo es importante ante síntomas como dolor, infertilidad o disfunción eréctil.

7. Mantener hábitos saludables

La alimentación equilibrada, el ejercicio físico y evitar el exceso de alcohol o tabaco también influyen directamente en la salud sexual y en el bienestar general.

8. Buscar información confiable

Los expertos aconsejan consultar siempre fuentes médicas y profesionales especializados. Advierten que en internet circula mucha información falsa o poco rigurosa sobre sexualidad.

Una sexualidad saludable mejora la calidad de vida

Los especialistas coinciden en que la salud sexual forma parte integral de la salud general y emocional. Poder vivirla de manera libre, segura y consciente favorece el bienestar psicológico, fortalece vínculos y mejora la calidad de vida en todas las etapas.