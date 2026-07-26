El Garrahan realizó una cirugía inédita: un bebé recibió una transfusión de sangre dentro del útero

El equipo de profesionales del Hospital Garrahan llevó adelante un procedimiento histórico para la institución: una transfusión intrauterina a un bebé de 26 semanas de gestación que presentaba anemia fetal severa.

La intervención, de alta complejidad y nunca antes realizada en el hospital, fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas médicas y a la experiencia de los especialistas que participaron del procedimiento.

La madre gestante, oriunda de Tierra del Fuego, llegó al Garrahan con un embarazo de alto riesgo y un bebé que presentaba un cuadro que comprometía su salud. Luego de una evaluación integral, el equipo médico decidió realizar una transfusión dentro del útero para tratar la anemia y reducir el riesgo de complicaciones graves.

La anemia fetal severa puede provocar consecuencias importantes, como insuficiencia cardíaca, daño neurológico e incluso la pérdida del embarazo, por lo que la intervención resultaba clave para mejorar el pronóstico del bebé.

Cómo fue el procedimiento

Antes de realizar la transfusión, los especialistas llevaron adelante una cordocentesis, una técnica que consiste en ingresar con una aguja a la vena del cordón umbilical, bajo guía ecográfica, para obtener una muestra de sangre fetal.

Este estudio permitió determinar con precisión el nivel de anemia y la cantidad de sangre necesaria para corregir el déficit. Luego, utilizando la misma vía de acceso, se realizó la transfusión con sangre O negativo especialmente preparada para este tipo de intervenciones.

La evolución de la mamá y el bebé

Actualmente, la madre y el bebé evolucionan favorablemente y permanecen bajo un seguimiento médico permanente para controlar su desarrollo y evaluar si serán necesarias nuevas intervenciones durante el embarazo.

La jefa de Neonatología del Hospital Garrahan, Dra. Patricia Bellani, destacó la importancia del trabajo interdisciplinario que permitió concretar la práctica:

"Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades. Participaron profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio, en un trabajo interdisciplinario que caracteriza al Garrahan y nos enorgullece enormemente", señaló.

Desde la institución remarcaron que la incorporación de nuevas prácticas médicas de alta complejidad, junto con la inversión en tecnología y la capacitación constante de sus profesionales, forma parte del objetivo de seguir ampliando sus capacidades y consolidarse como uno de los centros pediátricos de referencia en América Latina.