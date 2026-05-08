El vitiligo de Michael Jackson: qué es y cómo afectó su apariencia

Cada vez que el nombre de Michael Jackson vuelve a ocupar titulares, reaparece una pregunta que durante décadas generó polémica: por qué cambió el color de su piel. Con el estreno de la biopic Michael, el tema volvió a instalarse. Sin embargo, detrás de esa transformación no hubo una decisión estética, sino una enfermedad autoinmune: el vitiligo.

El caso del cantante fue uno de los más conocidos a nivel mundial y ayudó a poner en agenda una enfermedad que durante mucho tiempo estuvo rodeada de prejuicios y desinformación.

Qué es el vitiligo y cómo afecta a la piel

El vitiligo aparece cuando el sistema inmunológico ataca por error a los melanocitos, las células encargadas de producir melanina, el pigmento que da color a la piel. Como consecuencia, aparecen manchas blancas o zonas despigmentadas en distintas partes del cuerpo.

La dermatóloga Pushpa Gnanaraj, especialista de Apollo Hospitals, explicó que tanto el vitiligo como el lupus son enfermedades autoinmunes, aunque afectan al organismo de maneras diferentes.

Aunque no genera dolor físico en la mayoría de los casos, el impacto emocional y psicológico puede ser muy importante. Los cambios visibles en la piel suelen afectar la autoestima, la vida social y los vínculos personales. Estudios científicos estiman que esta condición afecta aproximadamente entre el 1% y el 2% de la población mundial.

Además, la Academia Americana de Dermatología advierte que las personas con vitiligo tienen mayor predisposición a desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como trastornos tiroideos, alopecia areata o artritis reumatoidea.

El caso de Michael Jackson y el impacto cultural del vitiligo

En el caso de Michael Jackson, el avance de la enfermedad hizo que el contraste de su piel fuera cada vez más evidente con el paso de los años. Por ese motivo, recurrió a maquillaje y distintos tratamientos dermatológicos para unificar el tono de la piel.

Sin embargo, durante décadas, el tema quedó envuelto en rumores y especulaciones que eclipsaron el verdadero diagnóstico médico.

De hecho, distintos especialistas hablan incluso del llamado “efecto Michael Jackson”, una expresión utilizada para describir cómo la exposición pública del artista ayudó a instalar el vitiligo en la conversación global.

El impacto cultural fue tan fuerte que el Día Mundial del Vitiligo se conmemora cada 25 de junio, fecha en la que falleció el cantante.

Con el tiempo, otras figuras públicas como Winnie Harlow también contribuyeron a visibilizar la enfermedad y a derribar prejuicios vinculados a la apariencia física.

Qué tratamientos existen actualmente

Aunque el vitiligo no tiene cura definitiva, existen tratamientos que pueden ayudar a frenar su avance o recuperar parcialmente la pigmentación.

Entre las opciones más utilizadas aparecen:

corticoides tópicos

fototerapia

tratamientos inmunológicos

cremas de camuflaje

protección solar estricta

En los últimos años también surgieron terapias enfocadas específicamente en el componente autoinmune de la enfermedad, con el objetivo de evitar nuevas lesiones y mejorar la repigmentación.

Algunas claves para entender el vitiligo

No es contagioso

Es una enfermedad autoinmune

Produce pérdida de pigmentación en la piel

Puede afectar la calidad de vida y la salud emocional

Existen tratamientos que ayudan a mejorar su aspecto

El caso de Michael Jackson permitió visibilizar una enfermedad que durante mucho tiempo fue malinterpretada. Detrás del cambio físico que generó tantas teorías y comentarios, existía una condición médica real que afecta a millones de personas en todo el mundo.