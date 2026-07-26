Sin Messi ni De Paul, Inter Miami ganó con un gol de Luis Suárez y el debut de Casemiro

Inter Miami derrotó 1-0 a Montréal Impact en el Stade Saputo, por una nueva jornada de la Major League Soccer (MLS). Sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, ambos con descanso tras su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el conjunto estadounidense consiguió una victoria clave para seguir en los primeros puestos de la Conferencia Este.

El único gol del encuentro lo convirtió Luis Suárez, que a los 80 minutos transformó un penal en gol al vencer al arquero Sebastian Breza. El delantero uruguayo le dio el triunfo a un Inter Miami que fue protagonista durante gran parte del partido y generó las mejores ocasiones.

Mientras espera el regreso de Messi y De Paul, el equipo dirigido por Guillermo Hoyos, quien asumió el cargo tras la salida de Javier Mascherano, continúa sumando puntos importantes con el aporte de otros futbolistas del plantel.

Entre ellos se destacaron los argentinos Rocco Ríos Novo, Facundo Mura y Mateo Silvetti, quienes fueron titulares y completaron los 90 minutos en la victoria frente al conjunto canadiense.

Casemiro tuvo un debut ganador

La gran novedad de la noche fue el estreno de Casemiro, el experimentado mediocampista brasileño que llegó procedente del Manchester United tras disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil.

El exjugador del Real Madrid tuvo sus primeros minutos con la camiseta de Inter Miami y celebró su debut con un triunfo que le permitió a su nuevo equipo mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la MLS.

Con este resultado, Inter Miami alcanzó los 37 puntos y quedó segundo en la Conferencia Este, mientras que Montréal Impact permanece en el 13° puesto, con 15 unidades.