La emoción de la mamá de Gaspi tras el homenaje que recibió en La Velada del Año VI

A poco más de un mes de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, el creador de contenido argentino fue recordado con un emotivo homenaje durante La Velada del Año VI, el evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche llegó cuando Ibai detuvo el evento para rendir homenaje a su amigo y abrazó a Michelle, la madre de Gaspi, ante la ovación de miles de personas presentes en el estadio.

"Hace unas semanas, lamentablemente, nos dejó Gaspi. Además de un amigo personal y un gran creador de contenido, fue una persona maravillosa con un talento impresionante", expresó Ibai.

Tras sus palabras, el público comenzó a corear el nombre del influencer argentino, en una muestra de cariño que emocionó a toda su familia.

El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi

Luego, Michelle subió al escenario con la bata de boxeo que había pertenecido a su hijo, un objeto que decidió entregar como recuerdo durante el homenaje.

Con visible emoción, compartió un mensaje que conmovió a todos los presentes.

"Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo", comenzó diciendo.

Después recordó una frase que su hijo llevaba escrita en esa prenda:

"En la bata de Gaspi dice: 'Dar y que no te den'. Pero yo creo que es mejor dar y que sí te den, que reciban todo este cariño y esta amistad que ustedes brindan todos los días", expresó.

Además, aprovechó para dejar una reflexión dirigida a los jóvenes:

"Cuídense entre ustedes, respeten a sus papás y a sus mamás, y devuelvan amor. No las piñas ni las patadas, sino este amor tan hermoso que hoy nos están dando como familia", dijo antes de agradecer el apoyo recibido.

El recuerdo de Ibai y un video que emocionó al estadio

Durante el homenaje, Ibai Llanos también recordó a Lucas, una persona muy cercana a Gaspi que falleció junto a él.

"Queríamos recordar también a Lucas, que acompañaba a Gaspi en absolutamente todo lo que hacía. Un abrazo enorme para toda su familia", expresó.

Acto seguido, las pantallas del estadio proyectaron imágenes del creador de contenido junto con un video en el que se lo escuchaba reflexionar sobre la vida.

"Quien tiene miedo muere a diario. ¿Qué me importa dónde estoy o qué voy a hacer? Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien. No hablo de tenerme físicamente, sino de tener mi esencia, mi amor y mis búsquedas", se escuchó decir a Gaspi.

La organización también repasó imágenes de su participación en una edición anterior de La Velada del Año, donde había sido uno de los protagonistas del evento.

"Gaspi":

Por el homenaje en #LaVeladaDelAñoVI con la presencia de su familia pic.twitter.com/VexoS85Jrk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2026

El emotivo recuerdo de su mamá en redes sociales

El pasado 14 de junio se conoció la muerte de Gaspar Prim Díaz en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, una noticia que conmocionó a la comunidad streamer y a miles de seguidores en Argentina y otros países.

Semanas después, Michelle compartió en sus redes sociales una serie de fotografías junto a su hijo para recordarlo.

Junto a una imagen de la infancia de Gaspi escribió:

"No te puedo olvidar. Qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y mi sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo, mi pimpollo".

La publicación reunió miles de mensajes de apoyo de seguidores, amigos y colegas del creador de contenido, quienes le enviaron palabras de afecto y acompañamiento.

Además, compartió un breve video en el que Gaspi aparecía inventando un idioma para hacer reír a quienes lo rodeaban, acompañado por una frase que resumió cómo desea que sea recordado: