Qué hizo La Joaqui en medio de los rumores de separación de Luck Ra

Mientras crecen las versiones sobre una posible crisis de pareja con Luck Ra, La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena por una decisión que no pasó desapercibida y que volvió a alimentar las especulaciones sobre el presente de su relación.

Desde que hicieron público su romance a mediados de 2024, ambos artistas compartieron numerosos momentos juntos en redes sociales, entre viajes a España, República Dominicana y la Costa Argentina, además de publicaciones que reflejaban su vida cotidiana. Sin embargo, desde hace varias semanas dejaron de mostrarse juntos e interactuar públicamente, un cambio que despertó rumores de distanciamiento entre sus seguidores.

Las versiones cobraron aún más fuerza luego de que en LAM (América) aseguraran que la pareja estaría atravesando una crisis desde hace más de un mes y medio.

Según reveló el panelista Pepe Ochoa, la decisión de poner en pausa la relación habría partido de Luck Ra, quien estaría buscando un cambio en su vida personal.

"Ella está muy enamorada y no lo puede entender", afirmó Ochoa al referirse a cómo estaría viviendo la situación La Joaqui.

En el mismo programa también señalaron que ambos habrían optado por mantener la situación en reserva para evitar una mayor exposición mediática y que, incluso, ya habían atravesado una crisis meses atrás, aunque en aquella oportunidad lograron recomponer el vínculo.

La decisión de La Joaqui que llamó la atención

En medio de estas versiones, La Joaqui sorprendió al anunciar que no participaría de la emisión de PLP, el programa de streaming de Luzu TV que comparte con Flor Jazmín Peña, Anita Espósito, Evitta Luna y Momi Giardina.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó un breve mensaje dirigido a sus seguidores:

"Hola, mis amores. Hoy no estoy en el programa, pero quiero que vayan a ver a mis reinas para alegrarse el sábado", escribió junto a una imagen de sus compañeras.

Aunque no explicó los motivos de su ausencia, la decisión rápidamente generó repercusión entre los usuarios, quienes la vincularon con los rumores de crisis sentimental que circulan desde hace semanas.

Hasta el momento, ni La Joaqui ni Luck Ra realizaron declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre una posible separación.