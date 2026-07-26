El mensaje de apoyo de Nati Jota a Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año VI

Gastón Edul participó este sábado de La Velada del Año VI, el tradicional evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, donde enfrentó al periodista deportivo Edu Aguirre, reconocido por su amistad con Cristiano Ronaldo.

El ingreso del periodista argentino fue uno de los momentos más comentados de la jornada. Edul caminó hacia el ring acompañado por el Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, luciendo una camiseta con la frase "Las Malvinas son argentinas" y respaldado por los streamers Davoo Xeneize y La Cobra. Del otro lado, Aguirre hizo su entrada con un video de Cristiano Ronaldo proyectado en las pantallas del estadio.

Finalmente, el combate quedó en manos del español, que se impuso por decisión y dejó sin triunfo al periodista argentino.

El mensaje de Nati Jota que conmovió a Edul

Tras la pelea, Nati Jota fue una de las primeras figuras en expresarse públicamente. La conductora de Olga, con quien Edul mantiene una relación de gran cercanía que en los últimos meses alimentó rumores de romance, compartió una fotografía de ambos junto a un sentido mensaje.

"Orgullosa de vos, como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo. No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero", escribió la influencer.

La publicación fue interpretada por muchos usuarios como una nueva muestra del vínculo especial que mantienen ambos.

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La promesa del beso que quedó pendiente

En la previa del combate, Edul había participado por videollamada del programa Sería Increíble, de Olga, donde protagonizó un divertido intercambio con Nati Jota.

Durante la charla, el periodista deslizó una promesa que rápidamente se volvió viral:

"Capaz que el beso era si ganábamos esto al final, Nati", comentó.

Ella respondió entre risas:

"Esta final".

Sin dudarlo, Edul redobló la apuesta:

"Yo prometo que mañana gano y cumplimos la promesa".

La conversación se sumó a otros gestos que en las últimas semanas alimentaron las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, como un papel que Nati le envió a través del hermano del periodista y el intercambio de bromas por una camiseta durante la transmisión.

El mensaje de Gastón Edul tras la pelea

Después del combate, Edul compartió una imagen desde el vestuario sosteniendo la bandera argentina, todavía con los guantes puestos. La publicación superó el millón de "Me Gusta" y estuvo acompañada por un mensaje cargado de emoción.

"Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso durante cinco meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos", escribió.

El posteo recibió miles de mensajes de apoyo de colegas y figuras del espectáculo. Entre ellos estuvieron Damián Betular, La Tora Villar, Tefi Russo, Paula Chaves, Agustín "Cachete" Sierra y Nacho Castañares, quienes destacaron el esfuerzo del periodista y el orgullo que generó su participación en el evento.