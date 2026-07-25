¿Mil millones para comida o hasta 50 viviendas para familias rafaelinas?RAFAELA R24N
La cifra es tan grande que cuesta imaginarla. Más de 1.000 millones de pesos que el Municipio de Rafaela deberá destinar a la alimentación de las delegaciones que participarán de los Juegos ODESUR.
Pero cuando ese número se traduce en obras concretas, la dimensión cambia por completo.
Si una vivienda social tiene un costo de entre 20 y 30 millones de pesos, con los más de 1.000 millones que se destinarán a la comida de los deportistas podrían construirse entre 33 y 50 viviendas.
Es decir, hasta medio centenar de familias rafaelinas podrían acceder a la casa propia.
La comparación no pretende cuestionar la realización de los Juegos ODESUR, un acontecimiento importante para la ciudad. Lo que busca es abrir un debate sobre las prioridades en la utilización de los recursos públicos.
Porque mientras durante algunos días se financiará la alimentación de miles de visitantes, en Rafaela existen familias que llevan años esperando una solución habitacional, vecinos que viven en condiciones precarias y jóvenes que ven cada vez más lejana la posibilidad de tener un techo propio.
Los más de 1.000 millones de pesos también podrían destinarse a pavimentar calles, ejecutar desagües, renovar el alumbrado, comprar maquinaria o fortalecer la infraestructura de salud y educación. Son obras que permanecerían durante décadas y mejorarían la calidad de vida de miles de vecinos.
Toda administración tiene el derecho de definir sus prioridades. Pero los ciudadanos también tienen el derecho de preguntarse si esas prioridades coinciden con las necesidades reales de la ciudad.
Porque cuando un gasto supera los 1.000 millones de pesos, deja de ser una simple partida presupuestaria para convertirse en una decisión política.
Y toda decisión política merece ser debatida.
Resumen
- El Municipio prevé destinar más de 1.000 millones de pesos a la alimentación de las delegaciones de los Juegos ODESUR.
- Con ese monto podrían construirse entre 33 y 50 viviendas sociales, según un costo estimado de 20 a 30 millones de pesos por unidad.
- La comparación busca dimensionar el volumen del gasto y abrir el debate sobre las prioridades.
- Decenas de familias podrían acceder a una vivienda propia con una inversión equivalente.
- Los recursos también podrían financiar obras permanentes como pavimento, iluminación, desagües o equipamiento.
- La discusión no es sobre el evento deportivo, sino sobre el destino de los recursos públicos.
- Cuando se administran más de 1.000 millones de pesos, la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y debatir si ese dinero está siendo invertido de la mejor manera posible.