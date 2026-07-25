¿Mil millones para comida o hasta 50 viviendas para familias rafaelinas?

La cifra es tan grande que cuesta imaginarla. Más de 1.000 millones de pesos que el Municipio de Rafaela deberá destinar a la alimentación de las delegaciones que participarán de los Juegos ODESUR.

Pero cuando ese número se traduce en obras concretas, la dimensión cambia por completo.

Si una vivienda social tiene un costo de entre 20 y 30 millones de pesos, con los más de 1.000 millones que se destinarán a la comida de los deportistas podrían construirse entre 33 y 50 viviendas.

Es decir, hasta medio centenar de familias rafaelinas podrían acceder a la casa propia.

La comparación no pretende cuestionar la realización de los Juegos ODESUR, un acontecimiento importante para la ciudad. Lo que busca es abrir un debate sobre las prioridades en la utilización de los recursos públicos.

Porque mientras durante algunos días se financiará la alimentación de miles de visitantes, en Rafaela existen familias que llevan años esperando una solución habitacional, vecinos que viven en condiciones precarias y jóvenes que ven cada vez más lejana la posibilidad de tener un techo propio.

Los más de 1.000 millones de pesos también podrían destinarse a pavimentar calles, ejecutar desagües, renovar el alumbrado, comprar maquinaria o fortalecer la infraestructura de salud y educación. Son obras que permanecerían durante décadas y mejorarían la calidad de vida de miles de vecinos.

Toda administración tiene el derecho de definir sus prioridades. Pero los ciudadanos también tienen el derecho de preguntarse si esas prioridades coinciden con las necesidades reales de la ciudad.

Porque cuando un gasto supera los 1.000 millones de pesos, deja de ser una simple partida presupuestaria para convertirse en una decisión política.

Y toda decisión política merece ser debatida.

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