Comenzó el Plan de Forestación 2026

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, inició el Plan de Forestación 2026, una iniciativa que contempla la plantación de 857 árboles en distintos barrios y espacios públicos de la ciudad. Las tareas son llevadas adelante por dos cuadrillas que trabajan en simultáneo, siguiendo un cronograma organizado por sectores.

La campaña se desarrolla durante junio, julio y agosto, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial del Árbol N.º 13.836, que regula la planificación y el manejo del arbolado público en Santa Fe.

El programa prevé la incorporación de diversas especies, seleccionadas de acuerdo con las características de cada vereda y espacio verde, con el objetivo de fortalecer el patrimonio forestal urbano y seguir mejorando la calidad ambiental de Rafaela.

Los beneficios del arbolado urbano

Desde el Municipio destacaron que los árboles cumplen un papel clave en las ciudades, ya que reducen la temperatura, mejoran la calidad del aire, capturan dióxido de carbono, generan oxígeno, disminuyen la contaminación sonora, favorecen la biodiversidad y embellecen los espacios públicos, contribuyendo a una mejor calidad de vida para los vecinos.

Además de la plantación, los equipos municipales realizan un seguimiento de cada ejemplar durante sus primeras etapas de crecimiento mediante riegos periódicos y controles sanitarios, aunque remarcaron que el acompañamiento de los frentistas resulta fundamental para garantizar el éxito de la forestación.

Desde el área de Verde Urbano recordaron que cada árbol recién plantado necesita alrededor de 40 litros de agua por semana, especialmente durante los primeros años. También recomendaron controlar la presencia de hormigas mediante hormiguicidas granulados de uso doméstico y verificar que el ejemplar permanezca correctamente sujeto al tutor para evitar daños ocasionados por el viento.

"El cuidado compartido entre el Municipio y los vecinos permite que cada nuevo árbol crezca en buenas condiciones y pueda brindar sus beneficios ambientales durante muchos años", señalaron desde el área.

Cómo solicitar un árbol para la vereda

Los vecinos interesados en incorporar un árbol frente a su vivienda o reemplazar un ejemplar existente pueden realizar la solicitud a través del formulario disponible en el apartado Arbolado Público de la página web oficial del Municipio.

Una vez recibido el pedido, los profesionales del Área de Verde Urbano evaluarán la factibilidad de la plantación teniendo en cuenta factores como el ancho de la vereda, la existencia de servicios aéreos y subterráneos y las condiciones del lugar, para determinar cuál es la especie más adecuada.

Desde el Municipio aclararon que las solicitudes que ingresen a partir de ahora formarán parte del Plan de Forestación 2027, ya que la campaña correspondiente a 2026 ya se encuentra en plena ejecución