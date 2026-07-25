El programa «Castraciones en tu Barrio» llega al Mora

La Dirección de Salud Animal y Zoonosis, dependiente del Gobierno Municipal de Rafaela, informa que la próxima semana el programa «Castraciones en tu Barrio» brindará el servicio gratuito de castraciones para perros y gatos en la Vecinal del Barrio Sarmiento, ubicada en Francia 550 y, de manera simultánea, se brindará el servicio frente a la Plaza Dr. Esteban Laureano Maradona del barrio San José (Lavalle 2450).



El servicio se prestará desde el lunes 27 al viernes 31 de Julio, de 7:30 a 12:00, y durante esas jornadas se realizarán castraciones, así como también atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación. De esa manera el Municipio está acerca servicios gratuitos fundamentales para la salud de perros y gatos.





Atención sin turno previo



La atención se realiza por orden de llegada desde las 7:30. Se recomienda asistir temprano.



El programa «Castraciones en tu Barrio» tiene como finalidad la castración de perros y gatos machos y hembras, desde los 4 meses de edad. Para la cirugía deben asistir con 5 horas de ayuno como máximo, acompañados por un adulto responsable y con una manta o abrigo para el regreso a casa.



¿Por qué es importante castrar?



La castración mejora la salud y prolonga la vida del animal, previene enfermedades relacionadas a las hormonas, reduce riesgos de escapes y accidentes y evita conflictos en casa y/o con vecinos al reducir conductas problemáticas.





¿Sabías qué?



Castrar es una decisión que se toma una sola vez y genera beneficios durante toda la vida del animal. Ayuda a prevenir enfermedades, evita camadas no deseadas y mejora su bienestar y convivencia con la familia.



El programa «Castraciones en tu Barrio» continúa recorriendo los distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso a una política pública preventiva que mejora la salud animal y la convivencia comunitaria.





Próximos recorridos



Asimismo, se recuerda los lugares en donde el dispositivo estará presente próximamente:



03 al 07/08 | San Martín | Dante Alighieri 704



10 al 14/08 | Villa del Parque | Dean Funes 700



18 al 21/08 | Italia | Bollinger 161



24 al 28/08 | Los Nogales | Washington 359



31/8 al 4/09 | Villa Dominga | 14 de Julio 180