¿Mil millones porque ya estamos en el baile... o hay "gato encerrado"?

Hay decisiones políticas que merecen ser discutidas. Y hay otras que, además de discutirse, necesitan ser explicadas con absoluta transparencia.

La decisión del Ejecutivo Municipal de Rafaela de destinar más de 1.000 millones de pesos para la alimentación de las delegaciones que participarán de los Juegos ODESUR pertenece a ese segundo grupo.

La pregunta es inevitable.

¿Cómo se llegó a una cifra semejante?

Cuando un gasto supera los mil millones de pesos, deja de ser una simple partida presupuestaria. Se convierte en un asunto de interés público. Porque ese dinero no sale de un bolsillo privado. Sale del esfuerzo de miles de vecinos que todos los meses pagan tasas e impuestos.

Y entonces aparece otra pregunta que muchos rafaelinos ya se hacen.

¿Estamos pagando esa suma porque "ya estamos en el baile" y no queda otra alternativa? ¿O hay algo más que todavía no se explicó?

No se trata de lanzar acusaciones sin pruebas. Tampoco de sembrar sospechas infundadas. Pero sí de ejercer el derecho —y la obligación— de preguntar cuando los números llaman poderosamente la atención.

Porque cuesta entender cómo un gasto destinado únicamente a la alimentación puede alcanzar semejante magnitud.

Durante meses se transmitió un mensaje tranquilizador: que la Provincia asumiría los costos más importantes de la organización y que el impacto para las arcas municipales sería acotado. Sin embargo, a pocas semanas del inicio de la competencia, la realidad parece ser muy distinta.

Los costos aumentan.

Las partidas se modifican.

Los montos crecen.

Y los vecinos siguen esperando una explicación convincente.

La transparencia no consiste únicamente en mostrar expedientes o cuadros contables. La transparencia también implica responder preguntas simples.

¿Por qué cuesta tanto?

¿Cómo se calculó ese presupuesto?

¿Quién fijó esos valores?

¿Se evaluaron alternativas más económicas?

¿Existió algún proceso competitivo para contratar esos servicios?

Porque cuando el dinero público alcanza cifras extraordinarias, las respuestas también deben ser extraordinariamente claras.

En democracia, pedir explicaciones no es desconfiar. Es controlar.

Y controlar el uso del dinero público es una obligación de la prensa, de la oposición, del Concejo Municipal y de cada ciudadano.

Quizá todo esté perfectamente justificado.

Quizá los costos respondan a exigencias internacionales.

Quizá no exista absolutamente ninguna irregularidad.

Pero justamente por eso, la mejor manera de despejar cualquier sospecha es abrir completamente las cuentas.

Porque cuando una administración maneja más de 1.000 millones de pesos para un solo concepto, las dudas aparecen naturalmente.

Y cuando las dudas aparecen, el silencio nunca ayuda.

La confianza se construye con información, no con pedidos de paciencia.

Por eso la pregunta seguirá sobre la mesa hasta que alguien la responda con claridad.

¿Mil millones porque ya estamos en el baile... o porque todavía hay algo que los rafaelinos no saben?

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