El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar

La influencer y youtuber argentina Caro Trippar reveló que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida: fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis. La noticia la dio a conocer a través de un emotivo video publicado en su canal de YouTube, grabado el 25 de mayo en un hotel de Estados Unidos, poco antes de regresar al país para comenzar el tratamiento.

"Tengo cáncer de mama. HER2 negativo, hormonal positivo con metástasis", escribió en la descripción del video, donde decidió contar públicamente su situación después de guardar silencio durante dos meses.

A sus 35 años, Trippar es una de las creadoras de contenido más populares de Argentina. Desde 2013 construyó una comunidad de millones de seguidores con videos sobre recetas virales, viajes y aspectos de su vida cotidiana. Esta vez, eligió abrir su intimidad para compartir el difícil proceso que le toca atravesar.

Cómo descubrió la enfermedad

La influencer explicó que todo comenzó poco después de dejar de amamantar a su hijo Milo. Notó que una de sus mamas estaba endurecida, con dolor y una mancha rojiza, síntomas que inicialmente atribuyó a una mastitis.

Tras una consulta médica y una ecografía, los especialistas detectaron anomalías y un ganglio inflamado en la axila, por lo que fue derivada de urgencia a un mastólogo. A partir de allí comenzó una serie de estudios: mamografía, biopsias, resonancia magnética, tomografía, PET y análisis complementarios.

Los resultados confirmaron un cuadro complejo: un tumor de 13 centímetros, compromiso de tres ganglios axilares y metástasis.

"No llegué a la detección temprana porque confundí una mastitis con un cáncer", lamentó.

El tratamiento que deberá afrontar

Trippar contó que su enfermedad responde a receptores hormonales, por lo que los médicos le indicaron una menopausia inducida como parte del tratamiento. Esa decisión también impacta en sus posibilidades de volver a ser madre.

Aunque existe la opción de congelar óvulos, hacerlo implicaría retrasar el inicio de la quimioterapia.

"Son muchas decisiones sumamente importantes que tengo que tomar ya", expresó entre lágrimas.

El tratamiento tendrá una duración aproximada de un año, aunque el esquema definitivo dependerá de estudios complementarios que definirán la frecuencia de las sesiones de quimioterapia.

Además, reconoció que deberá afrontar la pérdida del cabello como consecuencia del tratamiento.

Por qué decidió hacerlo público

Durante todo el proceso de diagnóstico, la influencer continuó con sus compromisos laborales sin que nadie supiera lo que estaba viviendo.

"Grabar se convirtió en una distracción y fue una de las cosas que me salvó", aseguró.

Finalmente decidió compartir su historia porque, cuando recibió el diagnóstico, buscó experiencias similares de mujeres jóvenes y encontró muy pocos testimonios.

Un mensaje para concientizar

Sobre el final del video, Trippar agradeció el apoyo de su familia y aprovechó para dejar un mensaje de prevención dirigido especialmente a otras mujeres.