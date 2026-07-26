Llega una nueva edición de "Feria desde el Origen"

Este domingo 26 de julio, a partir de las 15:00, en la Plaza 25 de Mayo, se realizará una nueva edición de la "Feria Desde el Origen", una iniciativa de la Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, que promueve el consumo responsable, la producción local y el fortalecimiento de los emprendimientos sustentables de la ciudad.



En esta oportunidad participarán diez emprendedores locales con una amplia variedad de propuestas. Campo Consciencia ofrecerá verduras, ensaladas, huevos, miel, dulces, aromáticas y aceites; Kamari, cosmética natural; Estancia Musta, frutas, verduras y aromáticas; Barra La Estación, licuados de frutas y hortalizas frescas, además de café molido artesanalmente; Vivero Vida, cactus, suculentas y plantas de interior; Espacio Yerba, yerba orgánica; Mima-Té, hierbas naturales, toppings para el mate, blends de té e infusores de tela; Delicias Saludables, pan de molde, grisines, crackers, budines, pepas y alfajores elaborados con harina integral; Arte en Conservas, conservas dulces y saladas de producción artesanal; y Verónica Weiner, cosmética natural.



La Feria Desde el Origen continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, impulsando hábitos de consumo más conscientes, el desarrollo de la economía local y el cuidado del ambiente. Además de acceder a productos frescos y de calidad, quienes visiten la feria podrán conocer de primera mano el trabajo de emprendedores que apuestan por una producción responsable, sustentable y de cercanía.



Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable se invita a toda la comunidad a acercarse este domingo 26 de julio, desde las 15:00, a la Plaza 25 de Mayo para recorrer la feria, apoyar a los productores locales y disfrutar de una propuesta que pone en valor el trabajo, la alimentación saludable y el compromiso con el ambiente.



Es importante llevar bolsas de tela para los productos que se adquieran, para evitar el uso de bolsas plásticas y así cuidar el ambiente.



En caso de mal tiempo el evento será reprogramado.