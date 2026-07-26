Nuevas veredas en Bv. Santa Fe: intervención planificada, segura e inclusiva

El Plan de Modernización del microcentro de Rafaela avanza conforme a lo planificado por el Gobierno Municipal que encabeza el intendente Leonardo Viotti, a través del trabajo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.



La obra de remodelación de las veredas del bulevar Santa Fe incluye una serie de detalles que se adaptan a estos tiempos modernos. La convivencia en comunidad, la accesibilidad inclusiva y la seguridad para todos los peatones son tenidos en cuenta como uno de los puntos más importantes del proyecto.



Cada intervención está pensada para que todas las personas puedan desplazarse por el principal acceso de la ciudad de manera segura, cómoda y autónoma, independientemente de su edad o condición física. Las nuevas veredas del bulevar Santa Fe incorporan un recorrido continuo con rampas accesibles en las esquinas, pendientes adecuadas, superficies antideslizantes y un diseño que elimina barreras arquitectónicas. Esto favorece la circulación de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, adultos mayores, personas con discapacidad visual y familias que circulan con cochecitos para bebés.



El diseño de la obra incorpora la colocación de un sistema completo de losetas podotáctiles de guía y de alerta a lo largo de todo el recorrido, desde Constitución-Tucumán hasta 9 de Julio-Lavalle. Esto permite orientar y advertir a las personas con discapacidad visual en los cruces, cambios de dirección y puntos de atención, mejorando las condiciones de seguridad y autonomía.



En tal sentido, la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano, María Emilia Vidal, mencionó que se agrandaron las superficies de espacio verde absorbente en las cazuelas de los árboles y destacó el trabajo articulado con Aguas Santafesinas que permitió el recambio de colectores cloacales en lugares conflictivos.



De esta manera, la obra de remodelación de las veredas del bulevar Santa Fe, incluidas en el Plan de Modernización del microcentro que lleva adelante el Gobierno municipal, no solo renueva el espacio público, sino que promueve una ciudad más inclusiva, equitativa y accesible para todos.