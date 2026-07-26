Argentina obtiene una ventaja comercial tras los nuevos aranceles de Donald Trump

Los nuevos aranceles de Estados Unidos mantienen a la Argentina dentro del grupo con el tratamiento más favorable.

El país conservará una sobretasa del 10%, la más baja prevista en el nuevo esquema comercial.

Más de 2.200 posiciones arancelarias podrán acceder al mercado estadounidense con arancel cero.

La medida mejora las condiciones para las exportaciones argentinas frente a otros competidores internacionales.

Estados Unidos vinculó los beneficios al cumplimiento de compromisos contra el trabajo forzoso.

El nuevo escenario fortalece las perspectivas comerciales de la Argentina en uno de sus mercados estratégicos.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner en marcha un nuevo esquema arancelario para más de 60 socios comerciales abre un escenario que, en el caso de la Argentina, aparece como una oportunidad para fortalecer las exportaciones hacia el mercado estadounidense. Mientras la mayoría de los países quedó alcanzada por nuevos gravámenes de entre el 10% y el 12,5%, el país mantendrá el tratamiento más favorable previsto dentro del programa comercial impulsado por la administración norteamericana.

La medida fue recibida positivamente por distintos sectores vinculados al comercio bilateral, ya que la Argentina conservará una sobretasa del 10%, el nivel más bajo contemplado en el nuevo régimen. Esa condición le permite preservar una posición relativamente competitiva frente a otros exportadores que deberán afrontar mayores costos para ingresar con sus productos al mercado estadounidense.

Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacaron que la decisión refleja el fortalecimiento de la relación bilateral y consideraron que representa una señal favorable para el comercio entre ambos países. La entidad sostuvo que el nuevo escenario amplía las posibilidades para las exportaciones argentinas, especialmente en un contexto internacional caracterizado por mayores restricciones comerciales.

Uno de los aspectos más relevantes de la nueva política comercial estadounidense es la plena implementación del Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI), que permitirá que 1.675 posiciones arancelarias ingresen al mercado norteamericano con arancel cero. A ese conjunto se sumarán otras 537 posiciones que también accederán a ese beneficio luego de la revisión realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La ampliación del universo de productos con acceso preferencial podría traducirse en mejores condiciones para distintos sectores exportadores argentinos, que encontrarán menores barreras para competir en uno de los principales mercados de consumo del mundo. Si bien el impacto dependerá de la evolución de la demanda y de la competitividad de cada actividad, el nuevo esquema genera expectativas positivas entre empresas con presencia o potencial de expansión en Estados Unidos.

La reforma impulsada por la administración de Donald Trump forma parte de una actualización de las medidas comerciales adoptadas en el marco de la Sección 301 y alcanza a casi la totalidad de las importaciones provenientes de unos 60 socios comerciales. La iniciativa busca reforzar los controles sobre las cadenas globales de suministro y endurecer las condiciones para los países que no adopten medidas destinadas a impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses señalaron que mantendrán un tratamiento preferencial para aquellos países que ya cuentan con mecanismos de control o que asumieron compromisos para impedir la importación de bienes producidos bajo esas condiciones. La Argentina integra ese grupo junto con otras economías como Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Malasia y Ecuador, entre otras.

Además del mantenimiento del arancel más bajo previsto por el nuevo esquema, el país también accederá a exenciones específicas para determinados productos. Según explicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, esos beneficios buscan incentivar el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de controles sobre el trabajo forzoso y consolidar estándares comunes dentro del comercio internacional.

La decisión adquiere relevancia para la Argentina porque se produce en un momento en que el Gobierno busca ampliar las exportaciones, incrementar el ingreso de divisas y profundizar la inserción comercial en mercados estratégicos. Estados Unidos representa uno de los principales destinos para numerosos productos argentinos de alto valor agregado, por lo que una mejora en las condiciones de acceso puede convertirse en un factor de impulso para distintas actividades productivas.

Al mismo tiempo, el nuevo escenario ofrece una ventaja relativa frente a competidores que deberán afrontar aranceles superiores. Esa diferencia podría favorecer la participación argentina en determinados segmentos del mercado estadounidense, siempre que las empresas logren sostener niveles adecuados de competitividad, producción y cumplimiento de los requisitos comerciales.

Más allá de los beneficios inmediatos, la continuidad del tratamiento preferencial también constituye una señal política dentro de la relación bilateral. En un contexto internacional marcado por crecientes tensiones comerciales y una mayor utilización de herramientas arancelarias, la decisión de Washington posiciona a la Argentina entre los países que conservarán un acceso más favorable al mercado estadounidense, un aspecto que podría generar nuevas oportunidades para el comercio exterior durante los próximos meses.