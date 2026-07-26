Paulón cruzó a Milei por su interpretación de la Constitución

La polémica comenzó tras una publicación de Javier Milei sobre el Estado de Bienestar y la Constitución Nacional.

Esteban Paulón rechazó la interpretación presidencial y respondió con fuertes críticas.

El diputado invocó los artículos 14 y 14 bis para respaldar la existencia de derechos sociales y laborales.

También recordó que diversos tratados internacionales de derechos humanos poseen jerarquía constitucional desde 1994.

El intercambio profundizó las diferencias entre el Gobierno y la oposición sobre el rol del Estado.

El debate volvió a instalar la discusión sobre la interpretación constitucional y el alcance de los derechos sociales.

La disputa política entre el presidente Javier Milei y el diputado nacional de Provincias Unidas y referente del Partido Socialista en Santa Fe, Esteban Paulón, sumó un nuevo capítulo tras un intercambio originado por un mensaje del mandatario en redes sociales. La controversia se centró en la interpretación de la Constitución Nacional, particularmente en torno al alcance de los derechos sociales y al concepto de Estado de Bienestar, una discusión que volvió a poner en evidencia las diferencias ideológicas entre el Gobierno y distintos sectores de la oposición.

El episodio comenzó cuando Milei publicó un mensaje en el que cuestionó a quienes invocan la Constitución para defender políticas de carácter social. En su publicación, el Presidente sostuvo que "hay que ser extremadamente imbécil para meter una cita de la Constitución Nacional (la cual es liberal/libertaria), y en paralelo promover el Estado de Bienestar (socialista/woke y ni hablar si sos comunista)". De esa manera, el jefe de Estado volvió a expresar su rechazo a las políticas que, según su visión, amplían la intervención estatal en materia económica y social.

Las declaraciones del mandatario provocaron diversas reacciones dentro del ámbito político. Una de las respuestas más contundentes fue la de Paulón, quien cuestionó la interpretación realizada por el Presidente y afirmó que la propia Constitución reconoce expresamente derechos sociales, laborales y humanos que contradicen esa mirada.

A través de una publicación en la red social X, el legislador santafesino respondió con un mensaje de fuerte tono crítico. "Vos no leíste la Constitución ni en Billiken. ¿Qué serán el Art. 14 y el Art. 14 bis? Ni hablar de la defensa de los derechos humanos y el rango constitucional de tratados en materia de género, etc. No dejás de dar vergüenza", escribió.

Con esa respuesta, Paulón apuntó directamente a dos de los artículos más emblemáticos de la Constitución Nacional. El artículo 14 garantiza derechos fundamentales como trabajar, ejercer toda industria lícita, enseñar y aprender, mientras que el artículo 14 bis, incorporado con la reforma constitucional de 1957, amplía ese esquema al reconocer derechos laborales, sindicales y de seguridad social, entre ellos condiciones dignas de trabajo, salario justo, protección contra el despido arbitrario y acceso a beneficios previsionales.

El diputado también hizo referencia a la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos se encuentran instrumentos que establecen obligaciones para el Estado en materia de igualdad, no discriminación y protección de derechos fundamentales, aspectos que forman parte del marco jurídico vigente y que, según el legislador, desmienten la interpretación exclusivamente liberal planteada por el Presidente.

La discusión volvió a reflejar el enfrentamiento conceptual que caracteriza la actual etapa política. Mientras el Gobierno impulsa una agenda orientada a reducir la intervención estatal y cuestiona las políticas vinculadas al denominado Estado de Bienestar y a la llamada agenda "woke", sectores de la oposición sostienen que la Constitución argentina incorpora una amplia protección de derechos sociales que obliga al Estado a garantizar determinadas prestaciones y políticas públicas.

El intercambio también volvió a trasladar al terreno constitucional un debate que, desde el inicio de la gestión de Milei, atraviesa buena parte de las discusiones políticas nacionales. La interpretación del alcance de la Carta Magna, el rol del Estado y la vigencia de los derechos sociales continúan siendo ejes de confrontación entre el oficialismo y distintos espacios opositores.