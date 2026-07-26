Milei respaldó a Flávio Bolsonaro y endureció sus críticas contra Lula

El presidente Javier Milei participó de la Convención Nacional del Partido Liberal y respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso lanzó fuertes críticas contra Lula da Silva y cuestionó también al juez Alexandre de Moraes.

El mandatario argentino sostuvo que Brasil enfrenta problemas económicos derivados de la política fiscal del actual gobierno.

En San Pablo fue distinguido con la Orden de Ipiranga y mantuvo reuniones con dirigentes del Partido Liberal y autoridades locales.

El respaldo de Milei llega mientras las encuestas continúan mostrando a Lula como favorito para las elecciones de octubre.

La participación del Presidente argentino generó nuevas tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Brasilia.

El presidente Javier Milei ratificó este sábado su alineamiento político con la derecha brasileña al participar de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL), donde brindó un fuerte respaldo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. Durante su intervención, el mandatario argentino lanzó duras críticas contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, profundizando así las tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

Milei fue uno de los principales oradores del encuentro partidario que proclamó oficialmente a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial. En un discurso de marcado tono ideológico, cuestionó el rumbo económico y político de Brasil bajo la administración de Lula y llamó a enfrentar al socialismo en la región.

Entre sus definiciones más contundentes, el Presidente sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula", en referencia a la situación económica del país vecino, y afirmó que la candidatura de Bolsonaro representa la posibilidad de revertir ese escenario. Además, expresó su confianza en que el senador pueda convertirse en la voz de una mayoría que, según planteó, busca un cambio político.

Las críticas también alcanzaron al Poder Judicial brasileño. Milei cuestionó la decisión del juez Alexandre de Moraes que le impidió visitar al ex presidente Jair Bolsonaro, a quien definió como un amigo "injustamente encarcelado". Sus declaraciones se produjeron pese a que desde el Palacio do Planalto habían advertido previamente que esperaban que evitara realizar ataques personales contra Lula.

El mandatario argentino también vinculó la situación económica brasileña con la política fiscal del actual gobierno. En ese sentido, sostuvo que el país se encamina hacia una crisis de deuda por la falta de un ajuste fiscal y consideró que el gasto público terminará siendo castigado por los votantes en las urnas.

El acto concluyó con un mensaje de respaldo directo a Flávio Bolsonaro, a quien instó a prepararse para una "gran batalla" electoral. Durante la convención, el candidato brasileño exhibió unas tijeras de gran tamaño como símbolo de campaña, en una imagen que evocó la motosierra utilizada por Milei durante su campaña presidencial en Argentina.

La agenda oficial del Presidente comenzó por la mañana con una reunión junto al gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, quien lo recibió en el Palacio dos Bandeirantes con una alfombra azul, símbolo de la denominada "ola azul" de gobiernos de derecha que promueven distintos sectores conservadores de América Latina.

En ese marco, Milei fue distinguido con la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima condecoración que otorga el Estado de San Pablo. Posteriormente mantuvo un encuentro con autoridades locales, entre ellas el propio Flávio Bolsonaro, el intendente Ricardo Nunes y funcionarios del gobierno paulista. Por la delegación argentina participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, y el cónsul general en San Pablo, Luis María Kreckler.

Horas antes del acto, Milei y Flávio Bolsonaro compartieron un encuentro en el que ratificaron su sintonía política. El Presidente argentino afirmó que había viajado para acompañar la denominada "ola azul", mientras que el senador brasileño destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos espacios políticos.

El respaldo internacional llega en un momento complejo para la campaña del candidato del Partido Liberal. Diversas encuestas publicadas en Brasil muestran a Lula como favorito para obtener la reelección. Sondeos recientes indican que el actual mandatario mantiene una ventaja significativa tanto en intención de voto general como en eventuales escenarios de segunda vuelta.

La visita también generó malestar dentro del gobierno brasileño. Desde el entorno de Lula interpretaron la participación activa de Milei en la campaña opositora como una injerencia en la política interna del país y señalaron que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que ambos mandatarios asumieron sus respectivos cargos.

Mientras tanto, el Partido de los Trabajadores avanza en negociaciones con fuerzas de centro para evitar que el Partido Liberal amplíe su coalición electoral. En paralelo, algunas agrupaciones que habían acompañado al bolsonarismo en elecciones anteriores comenzaron a tomar distancia de la candidatura de Flávio Bolsonaro, lo que agrega incertidumbre al escenario político brasileño de cara a los comicios de octubre.