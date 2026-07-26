Diputados de Unión por la Patria impulsan declarar persona no grata a Kristalina Georgieva

Unión por la Patria presentó un proyecto para declarar persona no grata a Kristalina Georgieva.

La iniciativa cuestiona el rol del FMI en los acuerdos financieros firmados por la Argentina.

Los diputados sostienen que el endeudamiento profundizó el condicionamiento económico del país.

Lucía Cámpora reiteró críticas al organismo y al Gobierno a través de sus redes sociales.

La visita de la titular del FMI incluirá reuniones con Javier Milei y funcionarios nacionales.

El proyecto expresa una posición política y reaviva el debate sobre la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional.

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para declarar persona no grata a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien tiene previsto arribar a la Argentina en los próximos días para desarrollar una agenda de actividades que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios del Gobierno nacional.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Lucía Cámpora y cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Pokoik, Juan Grabois, Vanesa Siley, Carlos Castagneto, Juan Marino, Gabriela Estévez y Florencia Carignano. El proyecto expresa el rechazo del sector opositor a la presencia de la titular del organismo internacional y cuestiona el papel que, según sostienen sus autores, el FMI desempeñó en los distintos acuerdos financieros firmados por la Argentina durante los últimos años.

En los fundamentos del texto, los legisladores argumentan que la visita de Georgieva resulta incompatible con la situación económica que atraviesa el país y con la relación que mantiene el Estado argentino con el organismo multilateral. Señalan que la Argentina continúa siendo el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y vinculan ese escenario con el préstamo otorgado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el acuerdo alcanzado en 2022 y el programa vigente firmado por la administración del presidente Javier Milei.

Los diputados sostienen además que los recursos provenientes de esos acuerdos no se tradujeron en mejoras para la población ni fueron destinados a obras de infraestructura, servicios públicos o programas de desarrollo. En cambio, afirman que el endeudamiento contribuyó a profundizar las dificultades económicas y el condicionamiento financiero del país.

La presentación del proyecto coincidió con una serie de cuestionamientos públicos realizados por Lucía Cámpora a través de sus redes sociales. En un mensaje difundido antes de formalizar la iniciativa legislativa, la diputada volvió a expresar críticas hacia el FMI y hacia la política económica impulsada por el Gobierno nacional.

En esa publicación, la legisladora sostuvo que la visita de las autoridades del organismo se produce en un contexto en el que la Argentina continúa afrontando elevados compromisos financieros con el Fondo. Asimismo, cuestionó el destino de los desembolsos recibidos en los distintos programas de asistencia y reiteró que, a su entender, esos recursos no generaron beneficios concretos para la población.

Cámpora también hizo referencia a declaraciones atribuidas a Kristalina Georgieva durante el proceso electoral del año pasado, al considerar que la titular del Fondo Monetario Internacional expresó públicamente posiciones que fueron interpretadas por sectores de la oposición como un respaldo a los candidatos del oficialismo. Ese episodio constituye otro de los argumentos esgrimidos por los impulsores de la iniciativa para fundamentar el pedido de rechazo institucional a su visita.

En paralelo, la diputada acompañó la presentación del proyecto con una consigna difundida por la organización política La Cámpora, en la que se reiteran las críticas al organismo internacional y se vincula su actuación con una pérdida de soberanía económica para la Argentina.

La llegada de Georgieva se produce en momentos en que el Gobierno nacional mantiene una relación de estrecha cooperación con el Fondo Monetario Internacional en el marco del programa económico vigente. Durante su estadía están previstas reuniones con el presidente Javier Milei y miembros del equipo económico, además de otras actividades institucionales orientadas a analizar la evolución del programa acordado entre el país y el organismo.

El proyecto presentado por Unión por la Patria no posee efectos jurídicos vinculantes, ya que se trata de una declaración política impulsada desde la Cámara de Diputados. Sin embargo, refleja la persistencia de las diferencias entre el oficialismo y la principal fuerza opositora respecto del vínculo que la Argentina debe mantener con el FMI y sobre el impacto que tuvieron los distintos acuerdos financieros celebrados en los últimos años.

La iniciativa abre un nuevo capítulo en el debate político sobre la relación con el organismo internacional, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el respaldo externo a su programa económico, mientras la oposición cuestiona el nivel de endeudamiento y las condiciones asociadas a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.