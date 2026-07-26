Aguiar cuestionó a Martín Menem por las jubilaciones de privilegio

El cruce comenzó tras declaraciones de Martín Menem sobre el ajuste y el caso de su padre, Eduardo Menem.

Rodolfo Aguiar cuestionó que se utilice como ejemplo de austeridad a un beneficiario de una jubilación de privilegio.

El dirigente sostuvo que Eduardo Menem percibiría un haber mensual de $41 millones y un retroactivo de $1.500 millones.

ATE criticó la existencia de regímenes previsionales especiales y reclamó mayor equidad en el sistema.

Aguiar afirmó que la mayoría de los jubilados enfrenta dificultades para cubrir alimentos y medicamentos.

La polémica reavivó el debate sobre las jubilaciones de privilegio y el impacto social del ajuste económico.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, protagonizó un fuerte cruce con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de que el legislador utilizara el caso de su padre, el ex senador Eduardo Menem, para ejemplificar las medidas de austeridad que, según sostuvo, también alcanzan a su entorno familiar. La respuesta del dirigente sindical no tardó en llegar y estuvo acompañada de duras críticas sobre las jubilaciones de privilegio y la situación económica que atraviesan los adultos mayores.

La controversia se originó a partir de declaraciones de Martín Menem en las que hizo referencia a los cambios de hábitos de consumo de su padre como una muestra del esfuerzo que, a su entender, realizan distintos sectores frente al actual contexto económico. Entre esos ejemplos mencionó que Eduardo Menem había dejado de consumir un "café caro" como parte de un proceso de reducción de gastos.

Las afirmaciones despertaron el rechazo de Aguiar, quien calificó la comparación como una falta de respeto hacia millones de jubilados que, según afirmó, enfrentan serias dificultades para cubrir sus necesidades básicas. A través de sus redes sociales, el titular de ATE cuestionó la autoridad moral del funcionario para pedir sacrificios a la sociedad mientras, sostuvo, su padre continúa percibiendo una jubilación de privilegio.

"Te pasás de CÍNICO y CARADURA", expresó Aguiar en uno de los pasajes más duros de su respuesta, en la que además criticó el contraste entre el ejemplo utilizado por el presidente de la Cámara baja y la realidad económica de la mayoría de los jubilados.

El dirigente sindical centró buena parte de sus cuestionamientos en los haberes previsionales que percibiría Eduardo Menem. Según afirmó, el ex legislador cobra una jubilación mensual de aproximadamente $41 millones, cifra que ubicó dentro del régimen de jubilaciones de privilegio.

En ese marco, Aguiar sostuvo que resulta sencillo hablar de austeridad cuando se perciben ingresos de semejante magnitud y recordó que el ex senador recurrió a la Justicia para preservar ese beneficio previsional. Según indicó, el expediente continúa vinculado a la discusión sobre la continuidad de ese régimen especial.

El secretario general de ATE también denunció que Eduardo Menem habría recibido un retroactivo cercano a los $1.500 millones, monto que, a su entender, profundiza las diferencias entre quienes acceden a regímenes previsionales especiales y el resto de los beneficiarios del sistema jubilatorio.

Para Aguiar, la utilización de ese caso como ejemplo de esfuerzo económico carece de sustento y no refleja la situación que atraviesa la inmensa mayoría de los jubilados argentinos, cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de esos niveles.

En su descargo, el dirigente aprovechó la polémica para volver a cuestionar la política económica del Gobierno nacional y el impacto que, según su visión, tiene sobre los sectores de menores ingresos. En particular, hizo foco en la situación de los jubilados, quienes —afirmó— han perdido poder adquisitivo como consecuencia del proceso inflacionario y de las medidas de ajuste implementadas por la administración nacional.

Aguiar sostuvo que numerosos adultos mayores deben enfrentar dificultades para afrontar gastos esenciales y aseguró que muchos se ven obligados a decidir entre comprar alimentos o adquirir los medicamentos que necesitan para sus tratamientos.

En ese contexto, el titular de ATE afirmó que las políticas oficiales están afectando especialmente a los sectores más vulnerables del sistema previsional y reiteró sus críticas hacia la estrategia de ajuste impulsada por el Poder Ejecutivo.

El intercambio volvió a poner en el centro del debate el régimen de jubilaciones de privilegio, un tema que en distintas oportunidades generó discusiones tanto en el ámbito político como judicial. Al mismo tiempo, reavivó la confrontación entre el Gobierno y organizaciones sindicales respecto del impacto social de las medidas económicas, especialmente sobre los ingresos de jubilados y pensionados.