Goldman Sachs redujo su proyección para Argentina y alertó por el impacto del horizonte electoral

Goldman Sachs redujo del 3% al 2,7% su previsión de crecimiento para Argentina en 2026.

El banco advirtió sobre una posible contracción de la actividad económica durante el segundo trimestre.

La entidad destacó el equilibrio fiscal, la acumulación de reservas y el superávit comercial como fortalezas del programa económico.

También proyectó que la inflación continuará desacelerándose y cerrará el año cerca del 29%.

El informe señaló que el mercado comenzará a evaluar el escenario económico en función de las elecciones presidenciales de 2027.

El riesgo país y la evolución de la actividad económica seguirán siendo variables clave para los inversores.

Goldman Sachs redujo su proyección de crecimiento para la economía argentina en 2026 y advirtió que la actividad podría haber registrado una contracción durante el segundo trimestre del año, luego de que los indicadores económicos de abril y mayo mostraran un desempeño inferior al previsto. Si bien la entidad mantuvo una evaluación favorable sobre la orientación general del programa económico del Gobierno, alertó que los inversores comenzarán a evaluar cada vez más las perspectivas del país en función del escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En su último informe, el banco de inversión ajustó su estimación de crecimiento para este año del 3% al 2,7%, como consecuencia de la desaceleración observada en distintos indicadores de actividad durante los últimos meses. La revisión llegó después de que el Producto Bruto Interno (PBI) registrara una expansión desestacionalizada del 0,7% en el primer trimestre.

Según el análisis de la entidad, ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por el arrastre estadístico proveniente de fines de 2025 y por el buen desempeño registrado en marzo, que logró compensar la debilidad observada durante enero y febrero. Sin embargo, ese impulso comenzó a perder intensidad en abril y mayo, alimentando la expectativa de una posible caída de la actividad económica durante el segundo trimestre.

Pese a esa corrección en las previsiones, Goldman Sachs sostuvo que la economía argentina continúa expandiéndose a un ritmo moderado y destacó varios aspectos que, a su entender, siguen respaldando la consistencia del programa económico implementado por el Gobierno nacional.

Entre los principales puntos positivos mencionó el mantenimiento del equilibrio fiscal, la continuidad del proceso de acumulación de reservas internacionales y la mejora del saldo comercial.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, el Banco Central adquirió cerca de 13.000 millones de dólares en lo que va del año, mientras que las reservas netas aumentaron alrededor de 6.600 millones de dólares. Al mismo tiempo, el superávit comercial acumulado durante los últimos doce meses alcanzó el equivalente al 3,2% del Producto Bruto Interno, impulsado en gran medida por el desempeño del sector energético, responsable de aproximadamente la mitad del saldo positivo.

Otro de los aspectos destacados por el informe fue la evolución del proceso de desinflación. Luego del registro del 1,9% correspondiente a junio, Goldman Sachs proyectó que la inflación continuará descendiendo durante el segundo semestre y estimó que el índice cerrará 2026 en torno al 29%.

No obstante, el banco advirtió que los desafíos ya no serán exclusivamente económicos. En su evaluación sostuvo que el margen para cometer errores continúa siendo reducido y que el mercado comenzará a concentrar su atención en la estabilidad política y en las perspectivas electorales del oficialismo.

En ese sentido, la entidad consideró que una recuperación más sólida de la actividad económica, acompañada por una mejora de los salarios reales y una continuidad en la desaceleración de la inflación, podría fortalecer las posibilidades del presidente Javier Milei de buscar la reelección en octubre de 2027.

El informe también analizó la evolución reciente del riesgo país, indicador que volvió a ubicarse entre los más elevados de América Latina, excluyendo a Venezuela. Pese a la mejora en la calificación crediticia otorgada por Moody's, el índice aumentó un 4,3% durante la última semana y finalizó en 437 puntos básicos, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de 445 puntos.

Para Goldman Sachs, parte de esa suba respondió al contexto financiero internacional, marcado por la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las expectativas respecto de las futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Sin embargo, señaló que los activos argentinos mostraron una reacción más pronunciada que la observada en otros mercados emergentes.

A nivel local, el informe identificó varios factores que continúan siendo observados con atención por los inversores. Entre ellos mencionó la desaceleración de la actividad económica, la caída de la confianza de los consumidores, la debilidad de la inversión privada y la incertidumbre política vinculada a las elecciones presidenciales de 2027. Según el banco, la continuidad del programa económico será uno de los principales elementos que el mercado tendrá en cuenta para evaluar el comportamiento de los activos argentinos durante los próximos meses.