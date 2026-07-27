El Gobierno absorbió la mayor parte de los pesos emitidos y repunta el crédito privado

El Gobierno absorbió cerca del 85% de los pesos emitidos para comprar divisas durante 2026.

La base monetaria creció muy por debajo de la inflación acumulada gracias a operaciones del Banco Central y el Tesoro.

El crédito bancario al sector privado mostró una recuperación impulsada principalmente por los préstamos a empresas.

Los depósitos en pesos registraron una mejora, aunque los plazos fijos continuaron retrocediendo.

El Ministerio de Economía enfrentará una nueva licitación para renovar vencimientos por $8,4 billones.

El mercado seguirá de cerca la estrategia oficial para extender plazos de deuda y sostener el proceso de absorción monetaria.

El Gobierno nacional logró reabsorber cerca del 85% de los pesos emitidos durante 2026 para la compra de divisas, mientras comenzaron a observarse señales de recuperación en el crédito bancario destinado al sector privado. Así surge de un informe elaborado por Quantum Finanzas, que destacó una combinación de factores monetarios y financieros que podrían favorecer la actividad económica en los próximos meses.

De acuerdo con el estudio, hasta el 20 de julio el Banco Central (BCRA) había adquirido al sector privado unos u$s12.651 millones, operación que implicó una emisión monetaria equivalente a $17,9 billones. Sin embargo, durante ese mismo período la base monetaria aumentó apenas $2,7 billones, lo que representa una expansión nominal del 6,2%, muy por debajo de la inflación acumulada, que alcanzó el 18,3%.

La diferencia entre los pesos emitidos y el crecimiento efectivo de la cantidad de dinero en circulación respondió a distintas medidas implementadas por el Banco Central y el Tesoro Nacional para retirar liquidez del mercado.

Según explicó Quantum Finanzas, el Banco Central absorbió aproximadamente $7,1 billones mediante diversas operaciones con entidades financieras. Paralelamente, el Tesoro utilizó recursos propios para adquirir divisas al BCRA con el objetivo de afrontar compromisos en moneda extranjera, operación que representó otros $9,9 billones retirados del circuito monetario.

El informe considera que esta estrategia permitió moderar el impacto de la emisión destinada a fortalecer las reservas internacionales sin provocar una expansión significativa de la base monetaria, uno de los objetivos centrales de la política económica oficial.

En paralelo, la consultora observó una mejora en el comportamiento del crédito bancario, especialmente el destinado a empresas, luego de varios meses marcados por una desaceleración en el financiamiento privado.

Durante el último mes, los préstamos en pesos al sector privado crecieron un 0,6% en términos reales. El desempeño fue impulsado principalmente por los créditos otorgados a empresas, que registraron un incremento del 2,1%, mientras que las líneas orientadas al consumo continuaron mostrando cierta debilidad, con una baja real del 0,8%.

El documento atribuye esta evolución a las medidas implementadas desde fines del año pasado para ampliar la capacidad prestable del sistema financiero. Entre ellas menciona la reducción gradual de los porcentajes de efectivo mínimo que deben mantener las entidades financieras y modificaciones en los mecanismos de integración de esos encajes.

Para Quantum, el repunte del crédito constituye una señal positiva porque podría reflejar un mayor dinamismo de la economía y, al mismo tiempo, anticipar una disminución en los niveles de morosidad del sistema financiero.

No obstante, la consultora advirtió que el costo del financiamiento continúa siendo elevado para numerosos segmentos. Las tasas aplicadas a préstamos personales y tarjetas de crédito permanecen por encima del 60% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que las empresas acceden a adelantos en cuenta corriente con tasas cercanas al 25%, un nivel considerablemente menor.

El informe también destacó una recuperación de los depósitos privados en pesos, que crecieron un 1,1% en términos reales durante los últimos treinta días. El mayor impulso provino de los depósitos transaccionales, que avanzaron un 5,1%, mientras que los plazos fijos registraron una caída del 1,7%, en un contexto de desaceleración inflacionaria y estabilidad relativa de las tasas de interés.

En el frente financiero, el Ministerio de Economía se prepara para afrontar esta semana una nueva licitación de deuda en pesos con vencimientos estimados en $8,4 billones. El Palacio de Hacienda dará a conocer el lunes el menú de instrumentos que ofrecerá a los inversores en la subasta prevista para el miércoles.

El desafío llega luego del resultado obtenido en la primera licitación de julio, cuando el Tesoro alcanzó un rollover del 183%, superando ampliamente el monto de los vencimientos que debía afrontar.

Como parte de su estrategia financiera, el Gobierno también logró reducir parte de los compromisos de corto plazo mediante el canje del 45% de una letra vinculada al dólar con vencimiento a fines de julio. Esa operación permitió postergar hacia agosto y diciembre de 2028 obligaciones equivalentes a unos u$s1.895 millones.

Entre los instrumentos que podrían volver a formar parte de la próxima licitación figura el Bonar 2029 (AO29), título que ya había sido colocado durante la primera subasta del mes por un monto de u$s620 millones, con una tasa efectiva anual del 8,29%.