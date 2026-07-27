Falcone respaldó la proyección de Ravier sobre el dólar y reavivó el debate cambiario

Eduardo Falcone respaldó la proyección de Adrián Ravier sobre una posible cotización del dólar de entre $1.700 y $1.800.

El diputado sostuvo que esa evolución sería compatible con una inflación mensual cercana al 2%.

También cuestionó las críticas dirigidas al vocero presidencial y denunció una doble vara en el debate sobre la política cambiaria.

Falcone afirmó que un dólar bajo favorece las importaciones y reduce la competitividad de la producción nacional.

El legislador advirtió que las pequeñas y medianas empresas son uno de los sectores más afectados por el atraso cambiario.

Las declaraciones reavivaron la discusión sobre la evolución del tipo de cambio y su impacto en la economía argentina.

Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, acerca de la posibilidad de que el dólar alcance un valor de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses continúan generando repercusiones en el ámbito político y económico. En las últimas horas, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Eduardo Falcone, integrante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), salió en defensa de esos dichos y sostuvo que una evolución de esa magnitud sería consistente con la inflación proyectada para el resto del año.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el legislador consideró que la estimación formulada por Ravier no resulta exagerada y afirmó que una actualización del tipo de cambio permitiría evitar un mayor atraso cambiario.

Según explicó, si la inflación mensual se mantiene en torno al 2%, el valor del dólar debería ubicarse cerca de los $1.715 hacia fines de año para acompañar la evolución de los precios. En ese contexto, sostuvo que el rango planteado por el vocero presidencial se encuentra dentro de una proyección razonable.

Las declaraciones se producen en un momento en el que el comportamiento del tipo de cambio vuelve a ocupar un lugar central en el debate económico, especialmente luego de varios meses en los que el Gobierno logró estabilizar las cotizaciones y consolidar una marcada desaceleración de la inflación.

Falcone aprovechó además para cuestionar las críticas que recibió Ravier tras sus declaraciones y sostuvo que existe una doble vara al momento de analizar la política cambiaria implementada por el Gobierno nacional.

En ese sentido, afirmó que diversos sectores reaccionaron con dureza frente a la posibilidad de una suba del dólar, pero guardan silencio cuando el Poder Ejecutivo interviene para mantener relativamente estable el tipo de cambio como herramienta para contener la inflación.

Para el diputado, esa diferencia de criterios refleja una lectura parcial del funcionamiento de la economía, ya que, según argumentó, el mantenimiento de un dólar relativamente bajo también genera efectos negativos sobre distintos sectores productivos.

El legislador señaló que un tipo de cambio apreciado favorece el ingreso de productos importados, incrementando la competencia para la industria nacional y reduciendo la competitividad de las exportaciones argentinas.

A su juicio, ese escenario afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para competir tanto en el mercado interno como en el exterior.

Falcone sostuvo que el impacto sobre el aparato productivo no recibe la misma atención que las eventuales consecuencias de una corrección cambiaria y cuestionó que el debate público se concentre únicamente en los efectos que podría tener una suba del dólar sobre los precios.

El intercambio de opiniones se inscribe dentro de una discusión más amplia acerca del denominado atraso cambiario, un concepto utilizado por economistas para describir situaciones en las que el tipo de cambio evoluciona por debajo de la inflación durante períodos prolongados, reduciendo la competitividad de la producción local.

Mientras algunos analistas sostienen que una actualización del dólar resulta necesaria para preservar la capacidad exportadora y estimular la actividad productiva, otros consideran que una depreciación acelerada podría trasladarse rápidamente a los precios y comprometer el proceso de desaceleración inflacionaria que el Gobierno busca consolidar.

Hasta el momento, la administración de Javier Milei mantiene como uno de sus principales objetivos la estabilidad macroeconómica, combinando equilibrio fiscal, control de la emisión monetaria y una política orientada a contener las expectativas inflacionarias.

En ese marco, las declaraciones de Ravier y el respaldo expresado por Falcone reavivaron el debate sobre cuál debería ser la trayectoria futura del tipo de cambio y el equilibrio entre la necesidad de preservar la competitividad de la economía y el objetivo de mantener bajo control la inflación.

La evolución de estas variables continuará siendo uno de los principales focos de atención tanto para el mercado como para los distintos actores políticos y económicos durante los próximos meses, en un contexto donde el comportamiento del dólar sigue siendo una referencia clave para las decisiones de inversión, producción y consumo.