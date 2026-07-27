Martín Menem evitó hablar de una candidatura y puso el foco en la reelección de Milei

Martín Menem evitó confirmar si será candidato a gobernador de La Rioja en las elecciones de 2027.

El titular de Diputados consideró que aún no es momento de debatir candidaturas y pidió priorizar la gestión.

La Libertad Avanza confirmó que presentará un candidato propio para disputar la Gobernación riojana.

Menem aseguró que el principal objetivo del espacio será trabajar por la reelección de Javier Milei.

El dirigente sostuvo que las definiciones electorales se adoptarán más adelante según la estrategia política del oficialismo.

También defendió el programa económico del Gobierno y cuestionó proyectos opositores que, según afirmó, podrían afectar el equilibrio fiscal.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, evitó confirmar una eventual candidatura a gobernador de La Rioja para las elecciones de 2027 y sostuvo que todavía no es momento de discutir nombres dentro de La Libertad Avanza. El dirigente libertario aseguró que la prioridad del espacio es consolidar el proyecto político encabezado por el presidente Javier Milei y trabajar para garantizar su continuidad al frente del Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, Menem fue consultado sobre la posibilidad de competir por la Gobernación riojana, aunque optó por no alimentar las especulaciones electorales. En ese sentido, consideró que instalar el debate sobre las candidaturas con tanta anticipación constituye una falta de respeto hacia la sociedad, al entender que aún resta más de un año para los próximos comicios generales de 2027.

El titular de la Cámara baja sostuvo que la dirigencia política debe concentrarse en la gestión antes que en las disputas electorales y remarcó que La Libertad Avanza no pretende repetir prácticas que, según su visión, caracterizaron a los sectores que gobiernan la provincia desde hace décadas.

En esa línea, cuestionó al oficialismo riojano por comenzar anticipadamente la discusión sobre las futuras postulaciones y describió ese comportamiento como una dinámica que, a su criterio, contribuyó al deterioro institucional y económico de la provincia.

Pese a evitar definiciones personales, Menem confirmó que La Libertad Avanza presentará un candidato propio para disputar la Gobernación de La Rioja en 2027. Afirmó que el objetivo del espacio será ofrecer una alternativa competitiva que permita desplazar al oficialismo provincial y consolidar el crecimiento político del partido en el distrito.

Asimismo, expresó su confianza en que el espacio libertario podrá fortalecer su presencia territorial y obtener un resultado favorable en la provincia. No obstante, insistió en que todavía no es tiempo de anunciar quién encabezará la propuesta electoral.

El dirigente también fue consultado sobre una eventual candidatura nacional como compañero de fórmula de Javier Milei en una futura reelección presidencial. Sin embargo, volvió a evitar cualquier definición personal y aseguró que la prioridad absoluta del espacio es respaldar la continuidad del actual mandatario.

Según explicó, el objetivo político de La Libertad Avanza será trabajar para que Milei obtenga un segundo mandato, al considerar que las transformaciones impulsadas desde el inicio de su gestión requieren un nuevo período presidencial para consolidarse plenamente.

Menem destacó que el programa económico del Gobierno representa un cambio profundo respecto de administraciones anteriores y sostuvo que resulta indispensable garantizar su continuidad para completar las reformas iniciadas.

En ese contexto, señaló que las decisiones sobre las candidaturas nacionales y provinciales serán analizadas más adelante, una vez que el espacio defina cuál es la estrategia electoral más conveniente en cada distrito.

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el criterio para seleccionar a los candidatos estará vinculado con la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y ampliar la representación política de La Libertad Avanza en todo el país.

Durante sus declaraciones también volvió a defender el rumbo económico del Gobierno nacional y cuestionó a sectores de la oposición por impulsar proyectos que, según sostuvo, podrían comprometer el equilibrio fiscal alcanzado por la administración de Javier Milei.

En reiteradas oportunidades, el oficialismo ha señalado que el mantenimiento del superávit fiscal constituye uno de los pilares centrales de su programa económico y considera que cualquier iniciativa que implique un incremento del gasto público sin financiamiento pone en riesgo la estabilidad lograda durante los primeros años de gestión.

Las declaraciones de Menem se producen mientras La Libertad Avanza continúa avanzando en su proceso de organización territorial con vistas a las elecciones legislativas y, posteriormente, a los comicios presidenciales y provinciales de 2027. Aunque evitó confirmar una candidatura personal, dejó en claro que el espacio ya trabaja con el objetivo de ampliar su presencia en las provincias y sostener el proyecto político iniciado por Javier Milei.