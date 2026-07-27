El Gobierno busca avanzar con la reforma política y negocia apoyos de cara a 2027

El Gobierno busca impulsar una reforma política centrada en la modificación del sistema de PASO.

La Casa Rosada negocia apoyos con gobernadores para reunir los votos necesarios en el Congreso.

El oficialismo mantiene como principal objetivo eliminar las primarias, aunque analiza alternativas intermedias.

Las conversaciones con las provincias incluirán recursos, aspectos de la reforma electoral y futuras candidaturas.

Karina Milei encabeza la estrategia política orientada a consolidar el proyecto oficialista hacia 2027.

La discusión parlamentaria sobre la reforma política se perfila como uno de los principales debates del segundo semestre.

Con el Congreso transitando la última semana del receso invernal, el Gobierno nacional comenzó a acelerar las negociaciones para impulsar una reforma política que considera estratégica de cara al calendario electoral de 2027. La iniciativa, impulsada desde la Casa Rosada con un fuerte protagonismo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tiene como eje principal la modificación del sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una discusión que promete dominar la agenda parlamentaria durante el segundo semestre del año.

En el oficialismo existe optimismo respecto de la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto. Según la estrategia diseñada por La Libertad Avanza, el objetivo es construir acuerdos con un grupo de 14 gobernadores, además del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuyos espacios cuentan con representación en ambas cámaras del Congreso.

Si bien la intención inicial del Ejecutivo es eliminar definitivamente las PASO, en el Gobierno reconocen que ese escenario presenta dificultades para reunir los consensos necesarios. Por ese motivo, también se analizan alternativas intermedias, entre ellas convertir las primarias en un mecanismo optativo tanto para los partidos políticos como para los electores, o bien repetir el esquema aplicado en 2025, cuando los comicios primarios fueron suspendidos.

Dentro del oficialismo sostienen que existen diversas razones para impulsar la reforma. Una de ellas apunta al ahorro de recursos públicos, bajo el argumento de que el Estado no debería financiar procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos. En esa línea, consideran que la eliminación o suspensión de las PASO permitiría reducir significativamente el gasto electoral.

Otro de los argumentos esgrimidos por los sectores libertarios está vinculado con la participación ciudadana. Según la interpretación oficial, la sucesión de elecciones nacionales, provinciales y municipales genera un desgaste en el electorado que termina afectando los niveles de concurrencia a las urnas.

A ello se suma una evaluación estrictamente política. En el entorno del oficialismo consideran que un escenario con mayor cantidad de candidaturas presidenciales podría fragmentar el voto opositor y modificar el desarrollo de la competencia electoral de 2027.

Mientras el presidente Javier Milei mantiene el foco en las reformas económicas que deberán debatirse en el Congreso durante los próximos meses, la construcción política para garantizar su eventual reelección quedó bajo la coordinación de Karina Milei, quien conduce la estrategia electoral del espacio.

En ese marco, el Gobierno ya comenzó a delinear una hoja de ruta para negociar con los gobernadores. Las conversaciones estarán encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor con las provincias, junto con la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

La estrategia oficial contempla tres etapas de negociación. La primera gira en torno a la distribución de recursos y la ejecución de obras públicas. En la Casa Rosada consideran que la necesidad de financiamiento de las provincias constituye una herramienta importante para construir acuerdos legislativos.

La segunda instancia estará centrada en aspectos técnicos de la reforma política. Entre los temas que aparecen sobre la mesa figura la posibilidad de habilitar listas colectoras dentro del esquema de Boleta Única de Papel, mecanismo que permitiría que distintas listas legislativas acompañen a un mismo candidato presidencial.

Finalmente, la tercera etapa estará vinculada con las futuras candidaturas. Si bien las definiciones se postergarán para el próximo año, el oficialismo reconoce que la conformación de las listas nacionales y provinciales será un elemento clave para consolidar alianzas con distintos espacios políticos.

A diferencia de la estrategia desplegada en las elecciones legislativas de 2025, cuando La Libertad Avanza priorizó competir con candidatos propios en la mayoría de los distritos, en el Gobierno admiten que el escenario para 2027 será diferente.

Con una representación parlamentaria fortalecida, el objetivo principal ya no pasa exclusivamente por ampliar el número de bancas en el Congreso, sino por garantizar las condiciones políticas que permitan sostener el proyecto de gobierno y facilitar la reelección presidencial.

En ese contexto, el oficialismo se muestra dispuesto a explorar acuerdos electorales con fuerzas provinciales que compartan parte de su agenda política, aun cuando ello implique una estrategia más flexible que la aplicada en procesos anteriores.

Con el regreso de la actividad parlamentaria previsto para los próximos días, la reforma política se perfila como uno de los principales ejes del debate legislativo. Las negociaciones que se desarrollen durante agosto serán determinantes para conocer si el Gobierno logra reunir los consensos necesarios para modificar las reglas electorales antes del inicio del cronograma rumbo a las elecciones de 2027.