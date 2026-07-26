Nación y Santa Fe muestran una nueva sintonía política tras un acuerdo clave por la Ruta A012

La firma del convenio para transferir la gestión integral de la Ruta Nacional A012 dejó mucho más que un acuerdo de infraestructura. La imagen del encuentro, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y rodeados por funcionarios nacionales y legisladores, fue interpretada como una señal del cambio en la relación entre la Casa Rosada y el gobierno santafesino.

El entendimiento refleja una etapa de mayor diálogo entre ambas administraciones, luego de meses de tensiones. La nueva dinámica apunta a una cooperación basada en intereses compartidos, sin que ello implique una alianza política formal o un alineamiento automático entre las partes.

Desde el Gobierno nacional consideran que este acercamiento fortalece la construcción política del oficialismo y mantienen la expectativa de seguir consolidando vínculos con gobernadores de distintos espacios. En tanto, la administración de Pullaro busca avanzar en gestiones pendientes con Nación y evitar que las diferencias políticas afecten proyectos estratégicos para la provincia de cara a los próximos años.

Uno de los factores que habría favorecido este nuevo escenario fue la reorganización del gabinete nacional ocurrida meses atrás, especialmente en el área política, lo que permitió abrir canales de diálogo más fluidos entre ambas administraciones. Tras una serie de reuniones reservadas, los contactos comenzaron a traducirse en acuerdos concretos.

La cesión de la administración de la Ruta A012, un reclamo que Santa Fe venía impulsando desde hacía tiempo, se convirtió así en uno de los primeros resultados visibles de ese trabajo conjunto. Más allá del convenio específico, el gesto político fue reforzado por la presencia de figuras de peso del oficialismo nacional, entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; la diputada nacional Romina Diez y otros legisladores de La Libertad Avanza.

El interrogante que comienza a instalarse es si esta mayor cercanía institucional podrá extenderse al terreno electoral. Por el momento no existen definiciones. Mientras Pullaro continúa impulsando la idea de construir una alternativa nacional por fuera de los dos principales espacios políticos, dentro del PRO algunos dirigentes siguen planteando la posibilidad de reconstruir una coalición similar a la de Juntos por el Cambio.

Por ahora, el acercamiento entre Nación y Santa Fe parece responder principalmente a objetivos de gestión y gobernabilidad. Sin embargo, el escenario político rumbo a 2027 permanece abierto y la evolución de este vínculo podría tener impacto en futuras estrategias electorales.