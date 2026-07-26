El turismo impulsó casi $448.000 millones en Santa Fe durante el primer semestre de 2026

La provincia de Santa Fe cerró el primer semestre de 2026 con un balance positivo para el sector turístico, impulsado por una agenda que combinó eventos culturales, deportivos, productivos y religiosos. De acuerdo con datos oficiales, la actividad movilizó $447.889.832.137 y atrajo a 2.685.366 visitantes entre turistas y excursionistas.

El informe del Observatorio Turístico Provincial indica que durante los primeros seis meses del año se realizaron 1.055 eventos, con una asistencia total que superó los cinco millones de personas. Del total de visitantes, 895.122 fueron turistas que permanecieron al menos una noche en la provincia, mientras que 1.790.244 correspondieron a excursionistas que regresaron en la misma jornada. En ese período, la ocupación promedio de los alojamientos alcanzó el 58,21 %.

El movimiento económico estuvo impulsado principalmente por las actividades recreativas, que generaron $232.526 millones. A esto se sumaron $176.438 millones correspondientes al gasto de excursionistas y otros $41.137 millones vinculados al alojamiento.

Entre los eventos con mayor impacto económico sobresalió Agroactiva 2026, desarrollada en Armstrong, con un movimiento estimado de $26.000 millones. También se destacaron la Semana de la Bandera en Rosario, que generó alrededor de $3.600 millones, y el Festival del Jaaukanigás, cuyos ingresos fueron superiores a los $11 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que estos resultados reflejan el crecimiento del turismo como política pública y sostuvo que la provincia continúa consolidándose como un destino elegido para grandes encuentros y espectáculos. Además, remarcó que la recuperación de eventos masivos y el incremento de actividades privadas fortalecen la economía local y generan nuevas oportunidades para distintos sectores.

La programación mantuvo un ritmo sostenido a lo largo del semestre. Enero registró 79 eventos, febrero 139, marzo 114, abril 115, mayo 213 y junio 219. Incluso, durante el primer fin de semana de julio ya se habían desarrollado otras 176 actividades.

Entre las convocatorias más importantes figuraron la Semana de la Bandera en Rosario, que reunió a unas 350.000 personas; el recital de Fito Páez, con cerca de 300.000 asistentes; Agroactiva 2026, con 282.000 visitantes; la Fespal de Chabás y el Salón del Automóvil de Funes, ambos con alrededor de 200.000 participantes; la tradicional Maratón Acuática Santa Fe-Coronda, con 175.000 espectadores; y la Peregrinación a Guadalupe, en la capital provincial, que convocó a unos 120.000 fieles.

El relevamiento también incluyó otros eventos de gran convocatoria, como el Festival Faro, la Fiesta Nacional del Helado Artesanal, la Feria del Sol y de la Luna, Expocon 2026, Rosario es Carnaval, el aniversario del Combate de San Lorenzo, distintas fiestas populares y encuentros deportivos, que contribuyeron a sostener el movimiento turístico y económico en distintos puntos del territorio santafesino.