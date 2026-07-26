Pilar Ramírez defendió a Manuel Adorni y ratificó que lo volvería a elegir como candidato

Pilar Ramírez defendió públicamente a Manuel Adorni y ratificó que volvería a elegirlo como candidato.

La dirigente sostuvo que el ex funcionario modificó el escenario político de la Ciudad de Buenos Aires.

Afirmó que el resultado electoral fortaleció la presencia de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña.

Ramírez pidió esperar la resolución de la Justicia sobre la investigación que enfrenta Adorni.

La legisladora justificó que el dirigente no asumiera la banca por haber aceptado un cargo de mayor jerarquía.

El oficialismo porteño mantiene su respaldo político al ex jefe de Gabinete mientras avanza la causa judicial.

La presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque oficialista en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, expresó un firme respaldo al ex vocero presidencial y ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al asegurar que volvería a elegirlo como candidato pese a la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.

Las declaraciones de la dirigente se producen en un contexto de fuerte impacto político por la situación judicial de Adorni, quien encabezó la lista libertaria en las últimas elecciones legislativas porteñas, obtuvo una banca en la Legislatura y posteriormente no asumió ese cargo al ser convocado por el presidente Javier Milei para desempeñarse como jefe de Gabinete.

Durante una entrevista, Ramírez reivindicó el papel que tuvo Adorni en la estrategia electoral de La Libertad Avanza en la Ciudad y consideró que su candidatura resultó determinante para modificar el escenario político porteño. Según afirmó, el dirigente representó tanto al Presidente como a las ideas impulsadas por el oficialismo nacional, permitiendo que el espacio alcanzara un resultado que calificó como histórico.

En ese sentido, sostuvo que la elección significó un punto de inflexión para el armado libertario en el distrito y aseguró que el crecimiento parlamentario obtenido permitió fortalecer la presencia del bloque en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La legisladora afirmó que ese resultado electoral posibilitó que las iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza comenzaran a tener mayor visibilidad y tratamiento legislativo, al contar con una representación más amplia dentro del cuerpo parlamentario. A su entender, el desempeño obtenido en las urnas modificó la correlación de fuerzas políticas en el ámbito porteño y otorgó al oficialismo una mayor capacidad de incidencia en los debates legislativos.

Consultada sobre la situación judicial de Adorni, Ramírez evitó realizar cuestionamientos y remarcó que el dirigente siempre permaneció a disposición de la Justicia. En ese marco, sostuvo que corresponde esperar el avance de la investigación y la resolución que adopten los tribunales antes de emitir conclusiones sobre el caso.

La dirigente también hizo referencia a la decisión de Adorni de no asumir la banca obtenida en la Legislatura. Explicó que, tras las elecciones, el dirigente fue convocado para ocupar un cargo de mayor responsabilidad dentro del Poder Ejecutivo nacional y entendió que esa función debía tener prioridad, motivo por el cual finalmente no tomó posesión del escaño para el que había sido elegido.

Pese a las investigaciones en curso, Ramírez fue contundente al expresar que volvería a postularlo como candidato. Con esa definición buscó despejar cualquier duda sobre el respaldo político que mantiene hacia el dirigente y ratificó la confianza del espacio en quien fue una de las principales figuras de la campaña electoral en la Ciudad.

Las declaraciones también reflejan la decisión de La Libertad Avanza de sostener públicamente a uno de sus dirigentes más visibles mientras avanza el proceso judicial. Desde el oficialismo insisten en que deberá ser la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes y rechazan realizar valoraciones anticipadas sobre la causa.

El respaldo de Ramírez adquiere relevancia porque proviene de la principal referente partidaria de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y de la titular del bloque oficialista en la Legislatura. Su posición ratifica que, al menos por el momento, la conducción política del espacio mantiene el apoyo a Adorni y no considera que la investigación judicial deba modificar esa postura.

Mientras tanto, la situación procesal del ex funcionario continúa siendo seguida de cerca tanto por el oficialismo como por la oposición, debido al peso político que tuvo dentro del Gobierno y al protagonismo que adquirió durante la campaña electoral en la Capital Federal. La evolución de la causa judicial será uno de los factores que marcarán el futuro político de Adorni, aunque desde La Libertad Avanza dejaron en claro que, hasta que exista una definición de los tribunales, mantendrán su respaldo institucional y político.