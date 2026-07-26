Carlos Maslatón cuestionó a Adrián Ravier tras sus declaraciones sobre el dólar y recordó una antigua referencia de Javier Milei

Carlos Maslatón cuestionó las declaraciones de Adrián Ravier sobre la posible evolución del dólar.

El analista recordó una conversación de 2018 en la que, según afirmó, Javier Milei expresó diferencias con el actual vocero.

Ravier había señalado que un dólar cercano a los $1.800 en los próximos meses constituía un escenario posible.

Las declaraciones del vocero generaron repercusiones dentro del mercado y versiones sobre malestar en el oficialismo.

Maslatón criticó que un vocero presidencial realice proyecciones sobre el tipo de cambio.

El analista también sostuvo que el Gobierno atraviesa un escenario de creciente desgaste político y económico.

Las declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, sobre la posibilidad de que el dólar alcance los $1.800 en los próximos meses generaron una fuerte repercusión política y económica. Entre las respuestas más contundentes se destacó la del analista financiero Carlos Maslatón, quien criticó duramente al funcionario, cuestionó su capacidad técnica y reveló una conversación que, según afirmó, mantuvo con Javier Milei en 2018, en la que el entonces economista habría expresado su rechazo hacia quien hoy ocupa la vocería presidencial.

La polémica se originó luego de que Ravier intentara relativizar la evolución del tipo de cambio al señalar que una cotización cercana a los $1.700 o $1.800 en los próximos meses constituía un escenario posible y que, aun en ese caso, no implicaría una situación comparable con las fuertes devaluaciones registradas durante las crisis de 2002 o 2019.

Para fundamentar su planteo, el vocero sostuvo que, para reproducir la magnitud de aquellas crisis, el dólar debería alcanzar valores considerablemente superiores, por lo que descartó que el escenario actual pudiera equipararse con esos antecedentes.

Sin embargo, la mención de una cifra concreta sobre la evolución futura del tipo de cambio provocó cuestionamientos tanto desde sectores del mercado como dentro del propio oficialismo. De acuerdo con distintas versiones, las declaraciones no habrían sido bien recibidas en el equipo económico, donde habitualmente se evita realizar proyecciones públicas sobre la cotización del dólar.

En ese contexto, Maslatón reaccionó con severas críticas hacia Ravier. Durante una entrevista radial, sostuvo que un vocero presidencial no debería formular estimaciones sobre el valor futuro de la moneda y calificó esa actitud como un error de especial gravedad, al considerar que incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, evita pronunciarse públicamente sobre ese tipo de proyecciones.

El analista fue aún más lejos al cuestionar la capacidad técnica del funcionario y afirmó que sus declaraciones evidencian un escaso conocimiento sobre el funcionamiento del mercado cambiario. Además, estableció una comparación con el ex vocero presidencial Manuel Adorni y expresó una valoración crítica respecto del desempeño intelectual de su sucesor.

Maslatón también aportó un elemento político al debate al recordar una conversación privada que, según su relato, mantuvo con Javier Milei varios años antes de que ambos llegaran al escenario político actual. De acuerdo con su versión, durante ese diálogo el hoy Presidente le habría manifestado que existían solamente dos personas con las que consideraba imposible alcanzar un entendimiento, entre ellas Adrián Ravier, a quien, según indicó el analista, ni siquiera conocía personalmente en ese momento.

El episodio fue utilizado por Maslatón para poner en duda la relación política entre Milei y su actual vocero, al tiempo que sugirió que Ravier actuaría con autonomía en determinadas intervenciones públicas. Incluso especuló con la posibilidad de que las recientes declaraciones sobre el dólar hayan generado algún tipo de llamado de atención dentro del Gobierno.

Más allá de la controversia cambiaria, el analista extendió sus cuestionamientos hacia la situación política de la administración nacional. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno enfrenta un escenario de creciente desgaste y afirmó que una parte mayoritaria de la opinión pública mantiene actualmente una posición crítica respecto de la gestión.

Según su análisis, el deterioro de la situación económica de numerosos sectores sociales estaría influyendo en la percepción ciudadana sobre el rumbo del Gobierno. Maslatón consideró que muchas familias atraviesan dificultades financieras y niveles crecientes de endeudamiento, circunstancias que, a su juicio, afectan las expectativas sobre la evolución de la economía.

Las declaraciones del analista volvieron a instalar el debate acerca de la conveniencia de que funcionarios del Poder Ejecutivo realicen estimaciones públicas sobre variables sensibles como el tipo de cambio. Mientras algunos sectores interpretan esos comentarios como una forma de brindar previsibilidad, otros sostienen que pueden generar interpretaciones contradictorias en el mercado y alimentar la volatilidad financiera.

En ese marco, la polémica reavivó las diferencias entre economistas, dirigentes políticos y operadores financieros respecto de la comunicación oficial en materia económica, especialmente en un contexto donde las expectativas del mercado continúan ocupando un lugar central en la evolución de las principales variables financieras.