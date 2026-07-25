Escándalo en Australia: una figura del Mundial 2026 fue detenida por doping y exceso de velocidad

Tras la participación de Australia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, uno de los futbolistas que integró el plantel quedó envuelto en un grave episodio policial. Se trata de Cristian Volpato, quien fue demorado por la policía de Sídney luego de protagonizar dos controles de tránsito en la misma noche y dar positivo en un test de drogas.

De acuerdo con medios australianos como ABC News, el mediocampista de 22 años fue interceptado por primera vez cerca de las 23 por exceder el límite de velocidad. Sin embargo, el episodio más delicado ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando volvió a ser detenido mientras conducía su BMW Coupé a 109 km/h en una zona donde la velocidad máxima permitida era de 60 km/h.

Durante ese segundo control, Volpato superó el test de alcoholemia, pero el análisis de drogas arrojó un resultado positivo por cocaína. Las autoridades todavía esperan la contraprueba para confirmar el primer examen, aunque de manera preventiva le retiraron la licencia de conducir por un período de seis meses.

El caso generó un fuerte impacto en Australia, ya que Volpato es considerado uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del seleccionado. Nacido en Sídney, también posee ciudadanía italiana y, antes de representar a Australia, vistió la camiseta de las selecciones juveniles de Italia. Finalmente decidió cambiar de federación y disputar el Mundial con el combinado oceánico.

En la Copa del Mundo, Australia logró superar la fase de grupos tras finalizar detrás de Estados Unidos, dejando en el camino a Paraguay y Turquía. Sin embargo, su participación terminó en los 16avos de final, donde cayó por penales frente a Egipto.

La temporada de Volpato

El mediocampista pertenece al Sassuolo, club al que llegó en 2023 y donde utiliza la camiseta número 7. Durante la última temporada disputó 26 partidos entre la Serie A y la Copa Italia, con un balance de dos goles y cuatro asistencias.

Volpato pudo representar a Australia gracias a que nació en Sídney, cuenta con la nacionalidad australiana y nunca disputó encuentros oficiales con la selección mayor de Italia, cumpliendo así con todos los requisitos establecidos por la FIFA para el cambio de federación.