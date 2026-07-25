Noruega denunciará a la FIFA por el polémico caso Folarin Balogun

Mientras España continúa celebrando la obtención del Mundial 2026, una nueva polémica sacude a la FIFA. La Federación Noruega de Fútbol confirmó que presentará una denuncia formal ante el Comité de Ética del organismo por el controvertido caso de Folarin Balogun durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo llamativo es que la presentación no está relacionada con la participación de Noruega en el certamen, donde alcanzó los cuartos de final antes de ser eliminada por Inglaterra, sino con la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero estadounidense tras su expulsión frente a Bosnia y Herzegovina.

Balogun había visto la tarjeta roja por un fuerte pisotón sobre el tobillo de un rival en el triunfo de Estados Unidos, pero posteriormente la FIFA anuló la sanción y le permitió disputar los octavos de final ante Bélgica, una resolución que generó fuertes cuestionamientos en el ambiente del fútbol.

La controversia tomó aún más dimensión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconociera públicamente que se había comunicado con Gianni Infantino, titular de la FIFA, para pedirle que revisara la sanción al delantero.

Ante ese escenario, la Federación Noruega decidió avanzar con una presentación formal al considerar que la decisión atenta contra la transparencia del deporte.

“Cuando se elude una norma como esta, se entra en una pendiente resbaladiza que pondrá en peligro todo el fútbol. Cuestionar sus reglas fundamentales constituye una amenaza para este deporte”, afirmó la presidenta de la Federación Noruega, Lisa Klaveness.

La dirigente fue todavía más contundente al cuestionar el proceso que derivó en la habilitación del atacante estadounidense.

“Esto nunca debería haber ocurrido. Ahora es esencial tener una comunicación honesta al respecto. Todos sabemos que este veredicto fue influenciado por fuerzas externas y que no siguió el procedimiento adecuado. Necesitamos que la dirigencia de la FIFA reconozca que se trata de un error”, concluyó.