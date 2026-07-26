Luciano Spalletti confirmó el interés de la Juventus por Dibu Martínez

Tras su destacada actuación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde fue una de las figuras del equipo que alcanzó la final, Emiliano "Dibu" Martínez disfruta de unos días de descanso mientras define su futuro de cara a la temporada 2026/27.

Si bien el arquero tiene contrato vigente con Aston Villa, desde hace tiempo circulan versiones sobre la posibilidad de cambiar de club. De hecho, en el último mercado estuvo cerca de incorporarse al Manchester United, y ahora volvió a quedar en el centro de los rumores.

El principal interesado en el campeón del mundo sería la Juventus, que busca reforzar su plantel para recuperar protagonismo tanto en la Serie A como en las competiciones europeas. Luego de finalizar en el sexto puesto del campeonato italiano, el conjunto de Turín disputará la Europa League en la próxima temporada.

Spalletti confirmó el interés de la Juventus

Quien alimentó las especulaciones fue el entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, que reconoció públicamente el interés por el arquero argentino tras la victoria 1-0 en un amistoso frente al Standard Lieja.

"Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él porque buscamos competencia en el puesto, aunque actualmente contamos con dos grandes guardametas", expresó el técnico en conferencia de prensa.

Las declaraciones del entrenador dejaron en claro que el club italiano sigue de cerca la situación del marplatense y no descarta avanzar por su contratación durante el actual mercado de pases.

Con quién competiría Dibu en la Juventus

En caso de concretarse la operación, Martínez tendría que disputar la titularidad con Michele Di Gregorio y Mattia Perin, los dos arqueros que actualmente integran el plantel de la Vecchia Signora.

El contrato de Dibu Martínez con Aston Villa

El arquero argentino tiene vínculo con Aston Villa hasta el 30 de junio de 2029, luego de haber llegado al club inglés en 2020 procedente del Arsenal.

Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 12 millones de euros. Si finalmente se concreta su llegada a la Juventus, Dibu Martínez sumaría la Serie A a su trayectoria, después de haber desarrollado la mayor parte de su carrera en la Premier League y de haber tenido un paso por LaLiga defendiendo los colores del Getafe.