Barcelona definió su posición sobre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

Aunque Julián Álvarez dejó abierta la puerta a una posible salida durante el Mundial 2026, todo indica que continuará en el Atlético de Madrid. El motivo principal es que el Barcelona, uno de los clubes interesados en el delantero argentino, ya dejó en claro que no está dispuesto a realizar una inversión millonaria para ficharlo.

Tras la salida de Robert Lewandowski, quien continuó su carrera en el Chicago Fire de la MLS, el conjunto catalán busca un delantero que complemente a Lamine Yamal, Raphinha y a sus recientes incorporaciones, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Desde hace meses, Julián Álvarez figura entre las principales opciones del Barça. Sin embargo, el Atlético de Madrid mantiene una postura inamovible: solo aceptará negociar si algún club ejecuta la cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que está muy lejos de las posibilidades económicas del equipo catalán.

Según informó Mundo Deportivo, la oferta que el Barcelona estaría dispuesto a presentar ronda los 100 millones de euros. Si el Atlético no modifica sus pretensiones, la dirigencia azulgrana optará por explorar otras alternativas en el mercado o, en última instancia, afrontar la temporada con Ferran Torres como principal referencia ofensiva.

La postura del Atlético de Madrid

Pese a las versiones que surgieron durante las últimas semanas sobre una posible venta del delantero argentino, en el Atlético de Madrid consideran a Julián Álvarez una pieza clave del proyecto deportivo para la temporada 2026/27.

La dirigencia confía en que, una vez finalizado el receso tras el Mundial y con el inicio de la competencia oficial, el atacante de Calchín dejará atrás los rumores de mercado para enfocarse plenamente en los objetivos del equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone.

La pretemporada del Atlético de Madrid

Antes del inicio de LaLiga, el Atlético disputará tres amistosos de preparación. El conjunto madrileño enfrentará a:

Getafe (29 de julio).

(29 de julio). Manchester United (1 de agosto).

(1 de agosto). Manchester City (9 de agosto).

Además, el 10 de agosto está previsto el regreso a los entrenamientos de los futbolistas que participaron en la final del Mundial 2026, entre ellos Julián Álvarez.

El debut oficial del Atlético en la nueva temporada de LaLiga será el 19 de agosto, cuando visite al Málaga en el inicio del campeonato españo