La investigación sobre la AFA suma nuevos interrogantes por movimientos millonarios en Estados Unidos

Daniel Vítolo aseguró haber detectado inconsistencias millonarias en los balances de la AFA y de la Superliga durante su paso por la IGJ.

Las observaciones incluían partidas contables sin suficiente detalle y diferencias entre ingresos declarados y partidos disputados por la Selección.

La investigación en Estados Unidos analiza movimientos superiores a los 300 millones de dólares vinculados a TourProdEnter LLC.

La Justicia estadounidense solicitó documentación relacionada con esa empresa y con dirigentes vinculados a la AFA.

La AFA sostuvo que las citaciones fueron dirigidas a terceros y negó que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido convocados a declarar.

Hasta el momento, la investigación permanece en etapa preliminar y no existen acusaciones formales contra la entidad ni sus autoridades.

La investigación que llevan adelante fiscales federales de Estados Unidos sobre presuntos movimientos financieros vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a cobrar impulso tras las declaraciones del ex inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, quien aseguró que durante su gestión detectó inconsistencias por cientos de millones de dólares en los balances de la entidad y de la Superliga, observaciones que, según afirmó, nunca fueron aclaradas.

Vítolo recordó que, mientras encabezaba la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo encontró alrededor de 111 millones de dólares sin una explicación suficiente en los estados contables de la AFA, además de otros 400 millones de dólares correspondientes a la Superliga, asociación civil vinculada a la federación. Según explicó, las reiteradas intimaciones para obtener precisiones no recibieron respuestas satisfactorias.

Entre las irregularidades señaladas, el ex funcionario mencionó la existencia de partidas contables bajo conceptos genéricos, como "gastos y traslados", por montos cercanos a los ocho millones de dólares, sin identificar con precisión el destino de esos recursos. También sostuvo que detectaron rubros duplicados vinculados con gastos de la Selección Argentina y diferencias entre los ingresos declarados por partidos amistosos y la cantidad de encuentros efectivamente disputados.

Como ejemplo, indicó que un amistoso frente a India habría generado ingresos por unos 14 millones de dólares, mientras que en los balances figuraban apenas 15 millones por distintos encuentros internacionales, sin el detalle requerido por la IGJ para verificar la trazabilidad de esos fondos.

De acuerdo con el relato de Vítolo, la AFA respondió a las intimaciones mediante presentaciones que no aportaban información suficiente. Ante esa situación, la IGJ avanzó con el pedido de designación de veedores para controlar la documentación de la entidad.

Sin embargo, el ex inspector sostuvo que la conducción de la AFA decidió trasladar formalmente su domicilio a la provincia de Buenos Aires, lo que derivó en un cambio de jurisdicción que dejó sin efecto la intervención proyectada por el organismo nacional. Posteriormente, la Sala D de la Cámara Civil de la Capital Federal convalidó ese cambio de domicilio y declaró nula la veeduría impulsada por la IGJ.

Uno de los ejes centrales de la investigación que actualmente se desarrolla en Estados Unidos gira en torno a TourProdEnter LLC, empresa radicada en Miami y vinculada al productor teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Según la documentación incorporada a la causa, esa firma habría sido designada como agente exclusivo para administrar y percibir fondos derivados de contratos internacionales relacionados con la AFA.

La pesquisa analiza operaciones provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros acuerdos vinculados con la Selección Argentina. Los investigadores detectaron movimientos a través de cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras estadounidenses y estiman que el volumen total de fondos bajo análisis supera los 300 millones de dólares.

Vítolo sostuvo que parte del dinero permanecía en las cuentas durante períodos muy breves antes de ser transferido hacia otras sociedades, algunas de ellas con escasa actividad comercial conocida, circunstancia que forma parte de las líneas investigativas abiertas por los fiscales federales especializados en delitos económicos.

En ese marco, la Corte del Distrito Sur de Florida libró citaciones para el próximo 30 de julio dirigidas a personas vinculadas al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el objetivo de obtener documentación relacionada con TourProdEnter y las comunicaciones mantenidas con distintos dirigentes y responsables administrativos de la entidad.

No obstante, la AFA, a través de un comunicado difundido por su abogado Gregorio Dalbón, aclaró que las citaciones fueron dirigidas a terceros y aseguró que ni Claudio Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino fueron convocados a declarar en esta instancia del proceso.

El ex titular de la IGJ advirtió además que la investigación podría alcanzar a un amplio número de actores si la causa avanzara. Entre ellos mencionó a los directivos que intervinieron en la contratación de la empresa investigada, a los clubes que aprobaron esa gestión en las asambleas correspondientes, a entidades bancarias que participaron de las operaciones y a empresas patrocinadoras que realizaron transferencias hacia cuentas radicadas en Estados Unidos.

Por el momento, el expediente continúa transitando la etapa reservada del gran jurado, un procedimiento propio del sistema judicial federal estadounidense destinado a determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación formal. Hasta la fecha, ni la AFA ni ninguno de sus directivos han sido imputados formalmente en esa jurisdicción.