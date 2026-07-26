Una startup nacida en Santa Fe fue premiada por la ONU gracias a una innovación que puede revolucionar la agricultura

Una investigación desarrollada por científicos del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) alcanzó reconocimiento internacional al ser distinguida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un organismo de Naciones Unidas. El premio fue otorgado a Infira, una empresa de base tecnológica surgida en Santa Fe que busca transformar la producción agrícola con una innovadora tecnología.

La startup fue cofundada por la investigadora Renata Reinheimer, integrante del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL-CONICET-UNL), quien explicó que el desarrollo permite que una misma planta produzca dos cosechas a partir de una sola siembra.

Según detalló, la tecnología favorece el rebrote del cultivo luego de la primera recolección, eliminando la necesidad de volver a sembrar para obtener una segunda producción. Además de incrementar el rendimiento, este sistema aporta beneficios ambientales al mantener las raíces activas en el suelo, mejorar la captura de carbono, favorecer el reciclado de nutrientes y reducir el uso de maquinaria e insumos agrícolas.

La empresa nació a partir de investigaciones realizadas en la UNL y el Conicet y actualmente desarrolla sus actividades en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en la ciudad de Santa Fe.

El reconocimiento internacional fue entregado en Ginebra durante un certamen que reunió a más de 4.000 empresas de 130 países. Tras un exigente proceso de selección, solo 33 proyectos llegaron a la instancia final y 11 fueron premiados en distintas categorías. Infira recibió la distinción como empresa emergente en el área de Alimentos y Agro.

El modelo de negocio de la compañía no apunta a comercializar semillas, sino a desarrollar tecnologías que luego puedan ser licenciadas a empresas semilleras para su producción a gran escala. De esta manera, el objetivo es llevar la innovación desde el laboratorio hasta el mercado mediante alianzas estratégicas con la industria.

Reinheimer destacó que el crecimiento del proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre universidades, organismos científicos, el sector privado y las instituciones que impulsan el emprendedurismo tecnológico en Santa Fe.

La investigadora también remarcó que el premio representa una oportunidad para visibilizar el potencial científico de la provincia y demostrar que la investigación desarrollada en Argentina puede competir al más alto nivel internacional.

Junto a sus socias Cecilia Arolfo y Victoria Nagel, Reinheimer busca ahora consolidar el crecimiento de Infira, atraer nuevas inversiones y llevar esta tecnología a los principales mercados agrícolas del mundo, con el objetivo de impulsar una producción más eficiente y sustentable.